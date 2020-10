DIRETTA Fiorentina Sampdoria – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Si apre con Fiorentina Sampdoria la 3° giornata di Serie A 2020/21: la partita avrà luogo allo stadio Franchi di Firenze oggi 2 ottobre alle ore 20.45.

Percorso non analogo finora per le due squadre, con la Fiorentina che dopo aver messo in mostra una buona prestazione all’esordio contro il Torino, vincendo per 1 a 0, è stata sconfitta con una doppia rimonta dall’Inter per 4-3 a San Siro, sprecando numerose occasioni e rappresentando fonte di rimpianto.

La Sampdoria invece dopo la sconfitta 3 a 0 contro la Juventus allo Stadium ha subito anch’essa una rimonta dal neopromosso Benevento, nonostante l’iniziale vantaggio di 2 a 0.

Le scelte degli allenatori

Diversi rebus per Iachini: difficile vedere in campo Ribery dall’inizio, Pezzella non è ancora al top e potrebbe giocare Ceccherini al suo posto. Quasi titolare sicuro Chiesa, che accompagnerà l’attacco guidato da Vlahovic e Kouamé, in vantaggio su Cutrone.

Confermati Amrabat, Bonaventura e Castrovilli.

Ranieri potrà già contare su Candreva, neoacquisto che già è stato impegnato nell’ultima sfida. Bonazzoli e Quagliarella inamovibili davanti.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Bonazzoli, Quagliarella

Risultato LIVE

Potrai seguire su Giornal.it il risultato LIVE della gara con aggiornamenti in tempo reale.