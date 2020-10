Ecco i segni più combattivi dello zodiaco: c’è anche il tuo?

Nella vita è molto spesso necessario mantenere lucidità e forza d’animo, capacità necessarie per saper gestire anche le situazioni più complesse e spinose nel migliore dei modi. L’esperienza aiuta sicuramente moltissimo in tal senso, ma è indubbio che c’è chi appare più ferrato di altri a dimostrarsi combattivo. Ecco i segni zodiacali tendenzialmente naturalmente predisposti verso questa dote:

Capricorno

Tutt’altro che freddo come può sembrare, il Capricorno è tra i segni più tenaci dell’intero zodiaco: usa tutte le sue forze per compiere quello che ritiene necessario e si prodiga per il raggiungimento degli obiettivi, che siano questi lavorativi o di natura personale.

Piuttosto selettivo nelle compagnie, il Capricorno è un eccellente amico e compagno, a patto che riusciate a capirlo fino in fondo.

Sagittario

Schivo, e quindi erroreamente associato al carattere debole, il Sagittario in realtà ama i propri spazi e preferisce non proferire una parola di troppo, avendo un forte senso della moralità tutto personale. Si fa rispettare con i fatti piuttosto che con le parole.

Scorpione

Secondo molti è il segno che rappresenta appieno il concetto di combattivo: sembra provare gusto nell’affrontare nuove sfide anche decisamente insormontabili solo per il piacere di farlo e ben poche cose riescono a dissuaderlo. Insomma una vera “testa dura”!

Ariete

Meno controllato e più istintivo, l’Ariete rispecchia appieno il senso di profilo che non si arrende mai a costo anche di apparire eccessivo: ascolta in primis se stesso e nel corso del tempo ha affinato una sorta di resistenza a chi non la pensa come lui. Di fatto, niente o quasi può fermarlo quando si mette in testa qualcosa, ma il tutto è asservito ad un obiettivo, come può essere un risultato da conseguire sul lavoro o il supporto alla propria famiglia.

Toro

Altrettando testardo il segno del Toro che appare più calcolatore e pragmatico dei precedenti, sebbene riesca a mascherare questi tratti in maniera decisamente astuta.

Non provate a dissuaderlo, è totalmente inutile, anzi sarà ancora più convinto di proseguire verso la sua strada.