F1 Passion | Hamilton vs. Schumacher, Alonso non ha dubbi

Lewis Hamilton ha fallito a Sochi l’aggancio al record di 91 vittorie in Formula 1 di Michael Schumacher. L’inglese ha però davanti a sé ha tante altre opportunità: arriverà non solo il sorpasso ma anche l’allungo. Questo record poco aggiunge alla forza di Hamilton, che non ha bisogno di una vittoria in più per confermarsi come il dominatore del decennio. Ma qualcosa potrebbe cambiare prendendo in considerazione la grandezza, cioè l’impatto di un campione sulla sua epoca. Fernando Alonso ha fatto proprio questa operazione: ha messo sulla bilancia le qualità di Hamilton e Schumacher. E ha dato un verdetto chiaro: vince il Kaiser.

“Penso che Michael sia il pilota più talentuoso. Per me, rimane un passo avanti. Hamilton ha perso il duello con Jenson Button nel 2011 e lo stesso è successo nel 2016 con Nico Rosberg“, ha detto Alonso alla Bild. “A Schumacher queste cose non sono mai capitate. Hamilton però rimane chiaramente molto bravo, il più forte della sua generazione“. Un confronto che ha una firma autorevole, quella di un pilota che ha dovuto battagliare con entrambi. E che è stato un anello di congiunzione importantissimo tra due cicli irripetibili, quello di Schumacher in Ferrari e Hamilton in Mercedes.

Alonso, infatti, ha vinto il Mondiale nel 2005 e nel 2006 con la Renault, battendo proprio Michael Schumacher, per la verità non competitivo per il titolo nel primo anno. Dopo il primo ritiro del Kaiser, sembrava proprio Alonso il successore naturale. E lo spagnolo andò in McLaren convinto di poter aprire un’altra dinastia. Ma sulla sua strada ha trovato un rookie particolarmente capace e caparbio: proprio Hamilton, in quel 2007 storico per diversi motivi. Non ultimo, i conflitti interni al box McLaren tra il campione affermato e l’astro nascente. Che dal prossimo anno torneranno a sfidarsi in Formula 1, ammesso che Hamilton rinnovi il contratto con la Mercedes.