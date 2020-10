Film Stasera in Tv – L’ultimo dei templari – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film L’ultimo dei templari. Produzione statunitense del 2010 per la regia di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore nei ruoli principali. Nonostante il titolo scelto per l’edizione italiana, i protagonisti sono semplici cavalieri crociati e non templari. Non si evince alcuna loro appartenenza a ordini monastico-cavallereschi. Solo nelle prime scene del film compaiono alcuni soldati (a piedi) che indossano abiti ed effigie simili a quelli dei templari e degli ospitalieri. L’elsa delle spade dei due protagonisti rappresenta uno stemma riconducibile ai cavalieri teutonici, con l’aquila e la croce; nel film inoltre non viene mai utilizzata la parola “templare”.

Durante il XIV secolo, quando la peste nera devasta l’Europa, a un cavaliere (Nicolas Cage) viene dato l’ordine di scortare, fino ad un monastero, una giovane donna (Claire Foy) accusata di stregoneria e sospettata di essere la responsabile della diffusione della peste. Convinto dell’innocenza della ragazza, il cavaliere e alcuni compagni di viaggio combatteranno per raggiungere una terra consacrata, dove poter provare l’innocenza della giovane e liberare l’Europa dalla maledizione della peste. Quello che il cavaliere ignora, è che le oscure forze del male lo stanno attendendo.

Titolo Originale: Season of the witch

Genere: Avventura

Durata: 1h 35m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: Dominic Sena

Cast: Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre) alle ore 21.04 di oggi venerdì 2 Ottobre 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine degli episodi quotidiani di The Big Bang Theory.