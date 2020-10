Francesca Manzini è Giusy Ferreri – Video – Tale e Quale Show 2020

By

Francesca Manzini è Giusy Ferreri nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020. La settimana scorsa l’abbiamo vista nei panni di Levante e grazie alla clip di questi giorni, scopriamo che la concorrente ha vissuto non poche pressioni. Per questo ha deciso di assegnarsi cinque punti per la propria performance.

Francesca Manzini questa volta dovrà puntare più in alto e riuscire ad imitare la voce della Ferreri. La canzone scelta è Jambo. Le aspettative dei giudici sono sempre più alte: riuscirà a dimostrare di aver fatto passi in avanti nel suo percorso? Scopriamo il verdetto.

Francesca Manzini è Giusy Ferreri a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

La voce della Manzini ci ricorda molto quella di Giusy Ferreri. Ovviamente ci sono delle differenze e del resto l’interprete originale ha un timbro così particolare da rendere più che difficile la sua imitazione. La concorrente però ci regala una performance degna di nota, aiutata anche dalla coreografia a tema fatta dal corpo di ballo. Niente da dire invece sul trucco, che la rende molto simile all’artista. Il primo ad esprimere il suo giudizio è Loretta: “Hai fatto una cosa bellissima, fatta bene. Mi è piaciuta come ti sei mossa”, dice la giudice, “sei stata veramente brava. Della scorsa settimana invece ti volevo dire che il trucco non ti ha aiutata”.

“L’hai cantata benissimo, non hai fatto una caricatura particolare”, dice invece Salemme. “Brava, la voce uguale. La cosa che mi è piaciuta è questa cosa di ballare un po’ apatico”, dice Panariello, “divertente”. Il giudice speciale Ubaldo sottolinea di aver trovato gradevole la sua performance. E visto che ha fatto più cose insieme, le darebbe una stella in più. Qui di seguito il video della trasformazionedi Francesca Manzini in Giusy Ferreri.