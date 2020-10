Gabriel Garko e il coming out – “Mi sto frequentando con una persona” – Verissimo

Gabriel Garko sarà ospite di Verissimo per la puntata che andrà in onda domani, 3 ottobre 2020. Nei giorni scorsi l’attore è entrato nella Casa del Grande Fratello per lasciare andare una maschera che indossava da anni e di cui ha voluto parlare in modo approfondito solo nel salotto di Silvia Toffanin.

Sono dichiarazioni importanti quelle di Gabriel Garko, che fanno intuire come il mondo dello spettacolo imponga ancora una certa mentalità retrograda. Per questo l’artista ha deciso di fingere di avere relazioni importanti con diverse donne, con cui in realtà ha avuto solo legami di intensa amicizia.

Gabriel Garko a Verissimo – “Sono stato 11 anni con un ragazzo che si chiama Riccardo”

Gabriel Garko ha deciso di confessare a tutto tondo quello che è il pilastro della sua sfera intima. Quel segreto di Pulcinella, come lo ha definito al GF pochi giorni fa, non era poi così sconosciuto al pubblico. Si era intuito, se ne era parlato. Gabriel di contro non aveva mai voluto esporsi in merito. “Ho visto Adua in difficoltà e mi dava fastidio dovesse continuare a tenere in piedi una recita per proteggermi”: questo il passaggio decisivo che gli ha permesso di fare un ulteriore passo in avanti in merito alla decisione presa negli ultimi tre anni. “Stando lontano dal set”, sottolinea, “ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne”.

Gabriel ha dovuto indossare una maschera per poter lavorare e con il trascorrere del tempo quel personaggio che si era creato ha sostituito in qualche modo la sua personalità. “Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere”, dichiara, “il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. ll’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro”. Nella sua vita privata però Garko ha continuato a vivere secondo la sua natura. Ha avuto una relazione con un certo Riccardo, la sua prima vera storia d’amore, durata 11 anni e poi terminata.

“Ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti”

Inizia così la piccola rivoluzione di Gabriel Garko, deciso a vivere la sua favola d’amore appieno. O quasi, perchè anche se la sua relazione con Riccardo era solida, l’attore era comunque costretto a mentire a chiunque facesse parte delle loro amicizie. “Quando venivano a cena gli amici”, rivela, “poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”. La sua famiglia invece ha sempre saputo tutto: mamma e sorelle lo hanno sostenuto senza sosta. Gabriel di contro temeva che rivelando il suo vero orientamento avrebbe ricevuto diverse porte in faccia a livello lavorativo. Così ha preferito non dire nulla. “Avevo paura che il pubblico potesse sentrirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io”, racconta.

Confermata anche la love story con Gabriele Rossi: è tutto finito, ma la loro amicizia è più forte che mai. I due sono rimasti in buoni rapporti e forse quel grande affetto che li unisce è più grande adesso rispetto a quando erano una coppia. “Mi sto frequentando con una persona”, aggiunge, “con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata”. Ad oggi Gabriel Garko si dichiara felice della sua natura e di non volersi nascondere agli occhi di nessuno. “Adesso la gente potrà conoscermi per quello che sono veramente”, conclude.