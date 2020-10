Giulia Sol è Elodie – Video – Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol è Elodie nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020. La concorrente approda in studio come quarta protagonista ad esibirsi: come se la caverà? La scorsa settimana l’abbiamo potuta ammirare nei panni di Whitney Houston. Anche nel suo caso le aspettative sono piuttosto alte.

La preoccupazione di Giulia Sol riguarda più che altro il trucco: Elodie ha degli occhi grandi e lei per natura li ha molto diversi. “Una donna di carattere”, dice dell’interprete originale. Il singolo scelto è Tutta colpa mia del 2017: scopriamo il verdetto dei giudici e il video della sua performance.

Giulia Sol è Elodie a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Non basta una parrucca con il caschetto per rendere Giulia Sol simile a Elodie. I timori della concorrente si sono rivelati corretti: anche se il trucco ingrandisce molto i suoi occhi, la forma rimane sempre quella che le appartiene di più. Diversi dubbi anche per quanto riguarda la voce: in alcuni momenti è facile notare delle forti somiglianze, ma poi è il timbro di Giulia a prevalere con forza. “Complimenti, ma sai che stai crescendo ad ogni puntata”, dice Salemme, “io non sono proprio un tecnico, ma noto che stai imparando a controllare il timbro della voce. Eri perfetta”.

D’accordo anche Loretta: “Non è una canzone in cui lo stile di Elodie è così preciso come è stato in altre canzoni come Andromeda. Questa canzone è molto aperta e c’è solo quel vibrato finale che hai fatto benissimo. Hai cantato bene e sei riuscita anche a portare quel poco di Giusy Ferreri che c’è in lei”. Anche Panariello ha notato le difficoltà affrontate dalla concorrente. La trasformazione affrontata questa sera si riferisce al periodo sanremese precedente agli ultimi successi della cantante. “Sono d’accordo su tutta la linea”, si limite a dire Ubaldo. Qui di seguito il video della trasformazione di Giulia Sol in Elodie.