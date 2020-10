Giulio Raselli soffre di solitudine | L’unico amico fuori Uomini e Donne

E’ stato uno dei tronisti più amati della scorsa stagione, perchè la sua scelta, in diretta su Canale 5 ha emozionato e coinvolto moltissimi fan. Ora che, però, la sua storia d’amore è finita, molte cose sono cambiate. Stiamo parlando di Giulio Raselli, l’ex tronista di Maria De Filippi, il quale soffre di solitudine negli ultimi tempi. A confessarlo sembra essere stato lo stesso ex tronista attraverso il suo profilo Instagram.

Solo pochi giorni fa, infatti, Giulio Raselli ha rivelato in una storia su Instagram che, tra lui e Giulia D’Urso, la storia è arrivata al capolinea. L’ex tronista ha parlato di una pausa di riflessione per cui Giulio e Giulia hanno preso la decisione di stare lontani per un po’, per capire come sarebbe finita la loro relazione. Tra l’altro, Giulia non sapeva nulla delle intenzioni di Giulio di confessare tutto sui social.

Giulio Raselli e il senso di solitudine

Tanto che, l’ex corteggiatrice ha commentato il fatto che Giulio Raselli ha un carattere molto impulsivo e questo potrebbe essere tra le motivazioni delle loro incompatibilità. Fatto sta che, sia Giulia D’Urso, sia Giulio Raselli sono tornati alle loro rispettive quotidianità. Giulia si trova a Milano da un’amica, dove viveva prima di trasferirsi a Valenza da Giulio. Mentre Giulio Raselli è tornato a dedicarsi molto alla palestra e ai suoi hobby, oltre che all’attività di famiglia.

Poche ore fa, Giulio ha condiviso una storia su Instagram che ha intenerito i follower. Giulio Raselli soffre di solitudine e non ne ha fatto mistero, raccontando che il suo amico fedele, fuori da Uomini e Donne, rimane uno solo: il suo cane. “Siamo soli, assolutamente soli su questo pianeta fortuito. E, fra tutte le forme di vita che ci circondano, non una, tranne il cane, ha stretto alleanza con noi”.

Chi è l’unico amico di Giulio dopo Uomini e Donne?

Giulio Raselli ha fatto suo questo pensiero, lasciando sospettare ai follower che, a prescindere dall’attaccamento che prova per il suo cane, probabilmente sta soffrendo la solitudine in questi giorni. Possibile che Giulio Raselli si senta solo ed emarginato fino a questo punto?

I follower dell’ex tronista si chiedono legittimamente se, questa sofferenza di Giulio Raselli non sia proprio il segnale che sta rivalutando la sua vita accanto a Giulia D’Urso. Tutto tace su questo fronte, ma nessuno impedisce ai sostenitori della coppia di desiderare di rivederli presto insieme, fuori da Uomini e Donne.