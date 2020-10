I segni più adatti per una relazione stabile e di lunga durata, ecco quali sono

Siamo ovviamente tutti alla ricerca dell’anima gemella, sebbene non tutti cerchiamo lo stesso tipo di relazione: alcuni sono più orientati ad avventure amorose “mordi e fuggi”, mentre c’è chi è più predisposto ad una relazione stabile e tranquilla.

Lo zodiaco ci viene in soccorso per capire chi è naturalmente orientato a quest’ultimo profilo, ecco quali sono i segni notoriamente più “tradizionalisti” in tal senso:

Cancro

Un segno costantemente alla ricerca dell’amore, quello del Cancro che sopratutto in gioventù può essersi concesso qualche storia d’amore dettata solo dall’impulso e poco impegnata ma che solitamente vuole una famiglia e una relazione stabile, vera e propria priorità per i nati sotto questo segno. Al netto di ciò sono ottimi compagni di vita, salvo un animo troppo volubile.

Leone

Amano stare al centro dell’attenzione, e tendono ad essere dei gran chiacchieroni: questo si ripercuote anche sul tipo di storia d’amore che sono soliti cercare, fatto da tanti proclami ma poi da tanta concretezza e fedeltà: una volta stabilita una relazione fissa, può apparire distratto da lavoro e amici ma non dimentica mai il partner.

Capricorno

Segno decisamente con i piedi per terra: per i nati sotto il Capricorno trovare la persona adatta è molto importante per l’economia del proprio modo di essere e una volta stabilita una relazione soddisfacente, egli si palesa per quello che è: un animo sensibile che da tutto per il proprio compagno/compagna. Ha un senso della famiglia radicato e molto forte.

Toro

Si innamorano molto facilmente ma non per questo amano le “scappatelle”, anzi tendono ad essere delusi in amore sia in gioventù che in età adulta: la loro è una costante ricerca verso la stabilità, la relazione fissa e duratura sentimento che spesso viene franinteso da persone che non lo comprendono a fondo. Un Toro fidanzato/sposato stabilmente rappresenta la summa della felicità.