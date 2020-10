Il bicarbonato scade? Ecco la verità che sconvolge tutti

Il bicarbonato scade? Sono tantissime le persone che si fanno questa domanda. Il motivo è legato al fatto che si tratta di un prodotto molto comune a livello domestico. Il bicarbonato di sodio, caratterizzato dalla capacità di neutralizzare gli acidi, viene utilizzato sia dopo un pasto pesante, sia per pulire diverse superfici della casa.

Inoltre, quando si parla degli impieghi del bicarbonato in casa, è opportuno citare il ricorso a questo prodotto come soluzione per sostituire il lievito (attenzione, non garantisce gli stessi risultati del lievito vero e proprio). Il bicarbonato ha una data di scadenza? Come comportarsi quando scade? Nelle prossime righe, rispondiamo assieme a questa domanda.

Il bicarbonato scade?

La prima cosa da dire è che no, il bicarbonato non scade. Allora come mai alcuni prodotti, sulla confezione, presentano una data di scadenza? Il motivo è legato al fatto che la data di scadenza è prevista per legge su tutti i prodotti. Essenziale è ricordare che non deve superare i tre anni dal giorno in cui il prodotto è stato confezionato.

Di sicuro c’è che, dopo alcuni anni, il bicarbonato perde un po’ di efficacia. Per rendersi conto che qualcosa è cambiato, basta controllare l’effervescenza. In che modo? Versandolo nell’acqua e monitorando il modo in cui reagisce.

Per cosa si utilizza il bicarbonato?

Come sopra specificato, il bicarbonato si può utilizzare in diversi modi. Quando si parla del suo impiego ai fini del miglioramento della digestione, ricordiamo che, nel momento in cui si beve il mix acqua e bicarbonato, si aumenta la secrezione dei succhi gastrici, con conseguente ottimizzazione dell’efficienza dei processi digestivi.

Fondamentale a tal proposito è la protezione della milza che, in caso contrario, produrrebbe una risposta immunitaria che apre a un maggior rischio di infiammazione. Tornando un attimo al bicarbonato di sodio, facciamo presente che esiste una dose ideale raccomandata dagli esperti. A quanto corrisponde?

A un cucchiaio, che deve essere mescolato in mezzo litro d’acqua. Per rendere la miscela ancora più efficace, si può aggiugnere mezzo cucchiaio di succo di limone. Facciamo presente che gli effetti del bicarbonato durano circa 4 ore. Un altro aspetto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda le situazioni in cui è davvero indicato.

Se non si hanno problemi digestivi importanti o si mangia poco, non è il caso di assumerlo. Il punto di riferimento finale per capire meglio il quali casi utilizzarlo rimane ovviamente il medico di fiducia.