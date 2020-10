Jessica sconvolge lo studio | L’inaspettata scelta a Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne è stata completamente rivoluzionata grazie alla nuova disposizione dello studio, per mantenere le norme anti-Covid, sia per la fusione del trono over con il trono classico. Ma proprio quest’ultimo ha donato alla trasmissione e al pubblico a casa una nuova emozione.

Non è sicuramente la prima volta che accade una dinamica del genere, ma è stato proprio l’inaspettato ha sconvolgere lo studio e la stessa Maria De Filippi. Protagonisti la tronista Jessica Antonini e il corteggiatore Davide Lorusso che hanno deciso di continuare la loro frequentazione fuori dal programma.

Jessica sconvolge lo studio

È sempre stata nota la loro complicità, fin da quando lui è sceso per l’appuntamento al buio nello studio, dove nonostante lei parlasse con altri corteggiatori, non riusciva a non catturare lo sguardo di Davide che non le hai staccato gli occhi di dosso. La loro conoscenza è partita subito con il botto, si son trovati riuscendo a far uscire il lato più tenero e dolce di Jessica, da sempre vista con un carattere forte e a volte un po’ scontroso.

Sono bastate davvero poche esterne a far capire alla tronista quale fosse la sua decisione, la quale pensava, una volta entrata, che sarebbe durata almeno qualche mese come di consueto. Ma tra il dubbio di voler andare via o restare, si è trovata a capire di voler vedere sempre il corteggiatore, anche se questo non è stato così tanto possibile visto l’organizzazione che c’è dietro il programma.

L’inaspettata scelta a Uomini e Donne

Lo stesso Davide aveva richiesto di vederla ma senza telecamere e microfoni durante un loro ballo non sapendo che i microfoni seppur non funzionanti fossero comunque accessi. Infatti nella puntata Maria ha reso pubblico quanto detto e i due hanno confessato di non riuscire più a vedersi così poco, ma soprattutto di aver bisogno di viversi e raccontarsi senza il limite delle telecamere.

Nella puntata andata in onda oggi, i due seduti uno di fronte all’altra si guardano negli occhi e si scelgono. La paura di Jessica però è quella di, una volta usciti, spaventarlo con il suo passato e il suo presente che potrebbe risultare “pesante” verso una persona che non è abituata a certe dinamiche e situazioni. Qualcosa di davvero grande e importante che però Davide vuole vedere e vivere, così alla domanda di Maria De Filippi se si stessero scegliendo rispondono entrambi di sì. Purtroppo non è stato possibile usare la cascata di petale come di consueto, ma la scelta è stata comunque emozionante.