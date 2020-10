Luca Ward è Barry White – Video – Tale e Quale Show 2020

Luca Ward è Barry White nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020: un compito ostile per il doppiatore, che può fare leva però sul timbro più basso del suo registro naturale. “Probabilmente non mi chiameranno più ad imitare Samuel Jackson”, dice durante la clip settimanale. La scorsa settimana lo abbiamo visto con il volto di Ligabue.

Luca Ward vede in Barry White una voce inimitabile, irraggiungibile. Il singolo proposto questa sera è You’re my first, the last, my everything. Come se la caverà? Scopriamo il verdetto dei giudici e rivediamo il video della sua performance.

Luca Ward è Barry White a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Si parte con un parlato, in cui Luca Ward tocca le note più profonde. La trasformazione fisica è impressionante e sembra davvero di avere di fronte il Re. Qualche incertezza nella parte cantata: manca forse quella grinta dell’interprete originale. Possiamo solo immaginare quanto sia difficile riuscire a mantenere un registro basso e allo stesso tempo rendere melodica l’interpretazione. L’applauso del pubblico presente in studio però non manca, in diverse occasioni. “Bello il trucco, imponente proprio il numero”, dice Ubaldo, “lui era molto concentrato”.

“E’ nel suo mood, lo può fare, perchè ha quel tono di voce di suo e con un minimo di sforzo può fare un personaggio che non è semplicissimo da fare”, aggiunge Panariello. “Ha fatto un bellissimo lavoro con la voce che ha già”, dice Loretta, “tu poi la sai usare benissimo, sarai stato attento a non creare danni”. La giudice ha notato però che in certi momenti mancava un po’ la sensualità dell’artista originale. “Lui non era piacione, aveva questa voce che stava giù nella pancia e si spaventava lui stesso. Poi pigliava l’ascensore e saliva e lui sorrideva”, sottolinea Salemme. Il giudice ha notato qualche incertezza nelle note più scure. Qui di seguito puoi rivedere il video della trasformazione di Luca Ward in Barry White.