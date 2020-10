Maurizio Battista ricoverato d’urgenza: ”Me la son vista brutta”

È stato ricoverato ieri il comico Maurizio Battista, il quale accusava dei forti dolori causati dall’infiammazione del pancreas. Dopo la paura è stato portato in un ospedale di Roma dove hanno cercato di capire la causa e come procedere.

Purtroppo questo periodo non è dei migliori, visto che si presenta spesso qualche ostacolo tra lui e i suoi spettacoli, anche se non demorde e non si fa buttare giù da niente, si è mostrato dispiaciuto di non poter partecipare allo spettacolo programmato.

Maurizio Battista ricoverato d’urgenza

Il comico si è sentito poco bene delle ultime 24 ore, così è stato ricoverato per una pancreatite violenta in un ospedale della Capitale. A tranquillizzare tutti i suoi fan è lo stesso Maurizio Battista che attraverso i suoi social ha mandato un messaggio:” Sto bene, me la sono vista brutta, ma come dice Vasco, sono ancora qua”.

Ciò che lo ha rammaricato però, è stato il rinvio, per la seconda volta, dello spettacolo “Una serata al drive in 2”. Esattamente perché già una prima volta ci fu un problema con un generatore che ha portato alla sospensione dell’intrattenimento, e così allo stesso modo, anche stavolta sarà a data da destinarsi. Questa sarebbe stata l’ultima serata prima di chiudere e salutare tutti, ma non è stata possibile cosa ha parlato:” Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo. Vi abbraccio tutti: ). Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio, daje che passa”. In merito alla serata:” Voi credete nel cvvvz? Io un poco sì. L’altra volta quel problema, oggi un altro. Mi chiedete a quando è rinviato, quando saremo vivi”.