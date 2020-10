Milan, difficile la permanenza per Laxalt: meeting per definire la cessione, c’è l’interesse di 3 squadre

Le strade di Diego Laxalt ed il Milan potrebbero presto separarsi: l’esterno urugagio, ritornato a Milanello dopo l’esperienza al Torino, chiusasi anticipatamente rispetto agli accordi, non è nei piani del tecnico Pioli. Per questo motivo in queste ore è in corso un incontro tra la società rossonera e l’agente dell’ex Genoa.

Interesse estero

Su di lui si profila quindi una nuova cessione, probabilmente a titolo definitivo: dal suo arrivo in rossonero nel 2018 Laxalt non ha mai trovato continuità ne ha convinto appieno gli allenatori che si sono susseguiti in panchina ed anche in granata non ha trovato lo spazio che probabilmente si augurava.

Su di lui c’è l’interesse anche piuttosto concreto di diverse squadre che però hanno palesato solo la volontà di acquistarlo in prestito, come Betis Siviglia, Sporting Lisbona e Olympiacos, come riferito da Tuttomercatoweb.