Oroscopo Branko- domani sabato 3 ottobre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 3 ottobre 2020. Un nuovo weekend sta per iniziare: quali novità porteranno le prossime 48 ore nelle vite dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 3 ottobre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani l’Ariete avrà bisogno di relax, il Toro potrà vivere una serata romantica. I Gemelli faranno nuovi incontri interessanti, mentre il Cancro potrebbe soffrire di emicrania.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 3 ottobre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone inizierà una nuova fase della vita, notte romantica per la Vergine. La Bilancia si sentirà molto stanca, mentre lo Scorpione potrebbe aver bisogno di una visita dal dentista.

Oroscopo domani sabato 3 ottobre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il Sagittario incontrerà qualcuno che avrà un non so che di intrigante, il Capricorno dovrà recuperare il sonno. Weekend passionale per l‘Acquario, i Pesci dovranno fronteggiare molte spese.

