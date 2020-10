Oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2020. Siamo arrivati alla fine di questa settimana lavorativa. Quali ultimi colpi di scena riserveranno le stelle ai segni zodiacali? La Luna sarà ancora nel segno dell’Ariete, mentre Venere raggiungerà la Vergine. Comincia la riscossa del Toro, mentre il Capricorno dovrà tenere testa alla stanchezza. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi dovresti sfruttare l’energia che la Luna ti darà per mettere in chiaro alcune questioni di lavoro. Leone: si prospetta un venerdì molto stimolante. Potrai delineare tutte le tue idee. Se ti imbatterai in chi non le condividerà, cerca di mantenere la calma. Sagittario: sarà un’ottima giornata per quanto riguarda la tua vita relazionale. Approfittane!

Oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2020: segni di terra

Toro: finalmente avrai la tua riscossa, sotto ogni punto di vista! In questa giornata sarà favorito, in particolar modo, l’amore. Vergine: le stelle ti sosterranno se vorrai recuperare il tuo rapporto di coppia. Dovresti non sprecare questa opportunità! Capricorno: potrebbe affiorare un po’ di fiacchezza. Cerca di fare lo stretto indispensabile e nulla di più!

Oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: sei alle porte di un weekend che faciliterà la sfera relazionale. Non sprecarlo! Bilancia: potresti sentirti molto stanco. In questo momento hai troppe cosa da fare e a cui pensare. Sii paziente! Acquario: stai attraversando un periodo di alti e bassi. Non sempre sei sicuro della strada che hai intrapreso.

Oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: sarai piuttosto stressato e agitato. Qualcuno potrebbe perfino prendersela con se stesso! Scorpione: si prospetta una giornata promettente. Sfruttala per recuperare l’intesa persa con il partner. Pesci: in amore potresti sentirti dubbioso o insicuro. Fai attenzione, se cederai alla tentazione di mettere il partner alla prova!