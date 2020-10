Pago è Fabrizio Moro – Video – Tale e Quale Show 2020

Pago è Fabrizio Moro: la terza puntata di Tale e Quale Show 2020 mette il concorrente di fronte ad una grande difficoltà. “Ha un modo di cantare abbastanza diverso dal mio”, dice durante le prove, “sono molto confuso”.

La scorsa settimana lo abbiamo visto con il volto di Gianni Morandi. “Mi sto impegnando tantissimo, ma le scorse settimane era più semplice”, dice prima di mostrare la sua esibizione. Questa sera propone il singolo Portami via, un brano molto intenso. Come se la sarà cavata? Scopriamo il verdetto del giudice e rivediamo il video della sua performance.

Pago è Fabrizio Moro a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

La somiglianza fisica c’è tutta: impossibile non vedere in Pago una forte similitudine con Fabrizio Moro. Davvero impressionante. Qualche differenza invece nel cantato, ma il concorrente riesce a riprendersi dopo il primo ritornello. Le pose invece sono più che simili a quelle del cantautore. Forse non è la sua migliore trasformazione, ma riesce ancora una volta a non deludere le aspettative. Standing ovation da parte del pubblico e della giuria. “Tu sei sorprendente”, dice Panariello, “a chi me l’avesse detto, giuro… Uguale, identico. Poi tu sei sardo, fare il romano è un attimo. Il trucco mi sembri più The Walking Dead”.

Complimenti da parte di Ubaldo, che ha notato come il concorrente sia riuscito ad imitare le movenze del cantautore. “E’ dalla prima puntata che me lo sto studiando e vedo che si insinua nei personaggi con una padronanza più da attore”, dice Loretta, “sei stato veramente eccezionale. Poi ha preso tutte le note alte, straziate e non mi è dispiaciuto neanche il trucco”. D’accordo Salemme, sempre più stupito di come Pago sia così bravo. “Tra l’altro sei alto ed è molto difficile fare le imitazioni quando si è così alti”, aggiunge. Puoi rivedere il video della trasformazione di Pago in Fabrizio Moro qui di seguito.