By

Paolo chiude definitivamente la sua conoscenza con Gemma Galgani e confessa di avere una grave malattia per il quale, sembra aver deciso di abbandonare Uomini e Donne. Il cavaliere arrivato diverse settimane fa per conoscere la dama del parterre femminile sembra ormai tirarsi indietro e la motivazione sarebbe nascosta dietro le tantissime discussioni.

Il cavaliere di Uomini e Donne infatti, durante la puntata di oggi ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Gemma confessando un grande problema. Qualcosa sembra non andare nella vita di Paolo ma sarà così realmente o il cavaliere ha inventato una scusa per chiudere definitivamente con Gemma?

Paolo chiude con Gemma Galgani

Durante la puntata andata in onda poche ore fa, Gemma Galgani si è trovata ancora una volta davanti a una grandissima delusione dovuta alla conoscenza con Paolo. Il cavaliere arrivato diverse settimane fa per conoscere la dama, sembra non trovarsi affatto bene con le imposizioni che, la stessa Gemma Galgani ha nei suoi confronti.

Gemma infatti, non riesce mai ad accontentarsi delle dimostrazioni datagli da Paolo arrivando al punto di lamentarsi costantemente per ogni sua minima azione. Proprio per questo, Paolo ha così deciso definitivamente di chiudere la sua conoscenza con la dama e puntare a nuove donne all’interno del parterre femminile. Durante la puntata di oggi però, il cavaliere ha deciso di confessare un suo stato personale che, ha lasciato molto preoccupati i telespettatori ma soprattutto la stessa Gemma che, si è trovata a dover combattere tra la sua rabbia ma anche con il dispiacere.

Il cavaliere e la malattia

Paolo racconta infatti di avere un tumore e di voler abbandonare il programma vista la chiusura definitiva con Gemma Galgani. Nonostante le sue parole però, il cavaliere è uscito ancora una volta con una nuova dama lasciando in grandissimo dubbio le sue parole. Paolo infatti, ha chiuso la conoscenza con Gemma anche per le sue condizioni di salute ma decidendo comunque di uscire con altri dame, scatenando così delle polemiche.

Il cavaliere si è giustificato spiegando di non poter stare appresso a Gemma e alle sue continue pretese. Soprattutto dietro alle tante richieste che servono alla stessa dama per sentirsi voluta e apprezzata.