Portieri consigliati 3^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 portieri da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque di nomi di estremi difensori che possono fare bene nonostante siano (in alcuni casi) impegnati in match molto importanti e quindi a rischio malus. Non temete: scegliere il portiere giusto significa anche puntare su quello che potrebbe ottenere il voto più alto.

Certo, se poi il vostro portiere riuscisse anche a regalarvi il bonus porta inviolata o con il suo bel voto aiutarvi ad alzare la media del vostro modificatore difesa, bè… tanto meglio. Scegliere il portiere giusto richiede anche una dose di fortuna, ma proveremo a darvi una mano con le nostre scelte per questo turno di Serie A: ecco i nostri portieri consigliati per la 3^ giornata.

Portieri consigliati 3^ giornata: la TOP 5

Dragowski (FIORENTINA-Sampdoria)

Il portiere della Fiorentina ha iniziato il campionato con la mano giusta. Può sicuramente ripetersi contro una Sampdoria che si è rinforzata negli ultimi giorni di mercato, ma che al momento è sicuramente un po’ in difficoltà.

Mirante (Udinese-ROMA)

Da portiere di riserva a titolare. Antonio Mirante alla Roma si è preso la scena e in queste due prime uscite non ha assolutamente demeritato, ma anzi ha dimostrato di poter essere ancora decisivo, nonostante l’età non sia più giovanissima.

Silvestri (Parma-VERONA)

Il Parma è in difficoltà, il Verona invece ha ripreso da dove aveva lasciato. Una delle certezze? Nemmeno a dirlo, lui. Un portiere giovane e in odore di Nazionale. Faraà bene e chissà se magari il prossimo anno proverà il salto di qualità trasferendosi in un club più ambizioso. Intanto voi schieratelo al Fanatcalcio questo week-end, non ve ne pentirete.

Consigli (SASSUOLO-Crotone)

Il Crotone, tra le neo-promosse, è quella che sembra aver trovato più difficoltà ad adattarsi al salto di categoria. Il Sassuolo, invece, va come sempre forte. Può fare bene anche lui e distinguersi.

G. Donnarumma (MILAN-Spezia)

Viene da una gara di Europa League interminabile, ma che sicuramente lo ha ‘gasato’. Il rigore decisivo porta la sua firma. Non sarà bravo con i piedi, ma con le mani è superlativo. Da schierare contro lo Spezia.