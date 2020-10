Raffaella Mennoia combatte le delusioni | Progetto vincente a Uomini e Donne

Uomini e Donne è tornato in onda su Canale 5 da quasi un mese con una formula tutta nuova. Quindi è tempo di bilanci per la redazione. Sarà per questo che Raffaella Mennoia, l’autrice braccio destro di Maria De Filippi nel talk show dei sentimenti e non solo, si è lasciata andare a una riflessione su Intagram. Raffaella Mennoia combatte le delusioni e ha ben chiaro quale progetto sarà vincente nelle sfide lavorative che la attendono.

In questa edizione di Uomini e Donne ci sono stati molti cambiamenti, in parte, probabilmente, dovuti anche all’emergenza sanitaria che ancora impone un certo distanziamento sociale. In primo luogo, trono over e trono classico, sono stati uniti in un’unica puntata, proprio come avvenuto in tempo di lockdown.

Raffaella Mennoia supera le delusioni

Inoltre, lo studio di Uomini e Donne è completamente rinnovato e a prova di Covid-19, con separatori in plexiglass, mascherine e distanze, nonostante sia tornato il pubblico. In queste prime settimane di messa in onda, Uomini e Donne è stato seguito con grande interesse e il gradimento del pubblico non è calato, nonostante le dinamiche siano molto diverse, vista la presenza in studio di junior e senior.

A quasi un mese dalla messa in onda, l’autrice Raffaella Mennoia ha fatto un bilancio sui social delle avventure professionali che sta vivendo, sia a Uomini e Donne, sia a Temptation Island e sembra molto soddisfatta. Raffaella Mennoia combatte le delusioni e sa qual è il progetto vincente per avere le giuste soddisfazioni. L’autrice di Maria De Filippi punta tutto sull’autenticità e sulla verità.

Tempo di bilanci a Uomini e Donne e non solo

Le parole possono incantare in un primo momento e ammaliare chiunque, ma poi sono i fatti a fare la differenza. E’ con queste riflessioni che Raffaella Mennoia fa un primo bilancio di questo inizio di stagione autunnale di cui lei e la redazione di Uomini e Donne sono protagonisti.

“Non è necessario mostrare bellezza ai ciechi né dire verità ai sordi… È sufficiente non mentire a chi ti ascolta né deludere chi si è fidato di te. Le parole conquistano temporaneamente… Però i fatti… quelli sì che ti fanno vincere o perdere per sempre”. Con queste parole, condivise attraverso il suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia fa della sua assoluta sincerità nei confronti del pubblico il suo cavallo di battaglia. E i follower apprezzano.