Ricetta polpette di carne con le mele: ingredienti, preparazione e consigli

Le polpette di carne con le mele sono un secondo piatto molto goloso, solitamente le polpette sono un classico della cucina casalinga, e si preparano in tantissimi modi e con moltissimi ingredienti, oggi andremo a vedere un aversione più particolare che prevede l’aggiunta delle mele. Provatele, non ve ne pentirete, sono davvero buonissime.

Polpette di carne con le mele – Ingredienti

Ingredienti per 20 pezzi

Manzo macinato 400 g

Mele Golden 1

Pangrattato 90 g

Latte intero 60 g

Uova 1

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo 1 ciuffo

Sale fino 1 pizzico

Pepe nero q.b.

Olio di oliva q.b.

Polpette di carne con le mele – Preparazione

Per realizzare le polpette di carne con le mele per prima cosa sbucciate la mela, tagliatela in quarti, eliminate il torsolo e poi riducetela a piccoli cubetti. In una ciotola versate la carne macinata, aggiungete la mela, e a seguire il resto degli ingredienti: il pangrattato, il latte , l’uovo intero insaporite con il prezzemolo tritato, sale e pepe a piacere.

Mescolate con un cucchiaio per amalgamare tutti gli ingredienti e per finire aggiungete anche lo spicchio di aglio tritato, che potete anche omettere, a vostra discrezione. Ora prendete delle piccole porzioni di impasto con le mani umidi e formate delle palline grandi come una noce. Con le dosi indicate otterrete circa 20 polpette. Ora versate l’olio in una padella, scaldatelo e friggete le polpette per circa 3 minuti.

Una volta che saranno ben dorate, scolatele e adagiatele su un vassoio rivestito con carta assorbente per asciugare l’olio in eccesso. Servite le polpette di carne con le mele ben calde.

Polpette di carne con le mele – Consigli utili

Potete conservare le polpette di carne con le mele in frigorifero coperte con pellicola per 3-4 giorni. Potete congelarle se avete utilizzato ingredienti freschi. Potete insaporire l’impasto con del formaggio grattugiato oppure con del peperoncino fresco sminuzzato.