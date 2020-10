Roberto Giacobbo a Verissimo – “Ho avuto il virus”

Roberto Giacobbo si racconta a Verissimo: la sua intervista andrà in onda nella puntata di domani, 3 ottobre 2020. Il noto conduttore ha deciso di aprire i rubinetti su quanto ha vissuto di recente, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19.

Roberto Giacobbo ripercorre la paura che lo ha colpito lo scorso marzo. “Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata”, racconta, “sono corso in ospedale”.

Roberto Giacobbo a Verissimo – “Ogni respiro è più bello”

Sono stati attimi drammatici quelli vissuti da Roberto Giacobbo in seguito allo scorso 5 marzo. Il presentatore ipotizza di aver contratto il virus mentre si trovava al supermercato: non se ne è accorto subito a causa di una laringite in corso che ha falsificato i sintomi. “Avevo la febbre alta, non stavo bene”, confessa, “ho comprato un pulsometro per misurare l’ossigenazione del sangue”. Poi è tutto precipitato nei giorni successivi ed è stato ricoverato d’urgenza. In ospedale c’è rimasto per 40 giorni. “Mi hanno tolto tutto anche la fede nuziale”, sottolinea, “ho pensato che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie. Non avrebbero potuto piangere neanche il corpo”.

La malattia poi ha colpito anche tutto il resto della famiglia. La moglie è stata la più grave ma non è stata ricoverata. Anche le tre figlie hanno vissuto la pandemia da vicino: “La più piccola asintomatica, la seconda con la mancanza di gusto e olfatto, la più grande con febbre alta”. Adesso Roberto Giacobbo sta bene e la malattia gli ha fatto scoprire di nuovo la vita. “Adesso è tutto più bello, sono felice”, conclude. Come sappiamo, negli scorsi mesi il conduttore è ritornato al lavoro e alla guida del suo programma Freedom. Appena una settimana fa era in Sardegna, almeno dal punto di vista televisivo, a caccia del tesoro nascosto nei bunker della Guerra Fredda.