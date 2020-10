Rugani va al Rennes: la Juventus tira un sospiro di sollievo per il suo mercato in uscita. L’operazione di trasferimento del difensore centrale alla squadra francese è praticamente definita. Il Rennes occupa attualmente la prima posizione nella Ligue 1 e prende quindi un rinforzo di spessore per puntare al ritorno in Champions League.

Rugani al Rennes, operazione praticamente definita: i dettagli

Daniele Rugani si trasferisce al Rennes in prestito oneroso: la Juventus incassa 1.5 milioni di Euro per concedere le prestazioni del suo difensore al club francese, con una soluzione che accontenta praticamente tutte le parti in causa. Il Rennes, infatti, a differenza di altri club che avevano chiesto la disponibilità del giocatore, si caricherà dell’intero ingaggio del giocatore per tutta la stagione. La trattativa è stata molto rapida e la società francese ha superato la concorrenza del Valencia e del West Ham. Le visite mediche sono state programmate per domani, sabato, e forse per domenica arriverà l’ufficialità della cessione.

La Juventus libera così una casella importante in rosa per aprire le porte a un ingresso. Quello maggiormente vicino è quello di Federico Chiesa, per il quale la Juventus pare aver chiuso l’accordo nelle scorse ore con la Fiorentina, che è alla ricerca del sostituto per la fascia destra. Il club viola si diceva avesse bloccato Callejon, ma nel pomeriggio di oggi incontra l’agente di Faraoni del Verona. Per la Juventus, come per tante altre squadre, la possibilità di acquisire calciatori è direttamente proporzionale alle uscite: la partenza di Rugani lascerà spazio a qualcuno. Se ci saranno altri addii, sarà possibile vedere altri giocatori indossare la maglia bianconera nella prossima stagione.