Sara Affi Fella nuove responsabilità | Vita da mamma dopo Uomini e Donne

Lo scorso 30 settembre, l’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, è diventata mamma del primogenito, Tommaso, avuto col compagno calciatore, Francesco Fedato. L’ex tronista era molto emozionata e ha documentato minuziosamente sui social tutte le emozioni vissute durante la gravidanza. Ora, Sara Affi Fella sente il dolce peso di nuove responsabilità.

Infatti, a poche ore dalla nascita del piccolo Tommaso, Sara ha condiviso coi propri follower un post molto sentito in cui esprime tutte le sue prime sensazioni da neo-mamma. Si tratta di emozioni indescrivibili, per le quali a Sara Affi Fella sono quasi mancate le parole. Come ogni mamma al suo primogenito, l’ex tronista ripone molte speranze e aspettative nel suo piccolo Tommaso.

Sara Affi Fella responsabilità da neo-mamma

All’inizio della gravidanza, Sara Affi Fella aveva avuto molta paura per alcune piccole complicazioni, poi risolte senza difficoltà. Durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, Sara Affi Fella aveva trascorso parecchie settimane lontana dal compagno, Francesco Fedato. Non sono stati giorni facili, perché entrambi hanno sentito parecchio la mancanza l’uno dell’altra.

Ma, i mesi successivi, trascorsi insieme, li hanno ripagati dell’attesa e della distanza. Sara Affi Fella ha espresso profonda gratitudine sui social per la nascita del suo bimbo e, nonostante si sia lamentata della mancanza di parole, ha emozionato tutti i suoi follower con la sua semplicità. Sara Affi Fella sente le responsabilità che la attendono per i prossimi mesi e per il resto della vita, in qualità di mamma.

Emozioni uniche dopo Uomini e Donne

Ma l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto di desiderare una famiglia e di voler diventare mamma da giovane per crescere, in un certo senso, insieme e al fianco dei suoi figli. Sara Affi Fella è ricordata anche per i suoi percorsi non facili, sia a Temptation Island, sia a Uomini e Donne. Sara è diventata tronista in seguito al fallimento della sua storia d’amore a Temptation Island.

Ma, solo dopo la scelta, si è scoperto che, in realtà, Sara non aveva mai lasciato il suo ex fidanzato, Nicola Panico. La rottura è avvenuta solo dopo lo scandalo che li ha travolti e, dopo qualche tempo, Sara Affi Fella ha ritrovato la serenità accanto a Francesco Fedato. La coppia ha moltissimi progetti e sembra molto unita. Cosa riserverà il futuro alla neo-mamma, Sara Affi Fella, dopo Uomini e Donne?