Virginio è George Michael – Video – Tale e Quale Show 2020

Virginio è George Michael nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020. Dopo averlo visto nei panni di Diodato la scorsa settimana, adesso ci aspettiamo sempre di più dal concorrente. Non dobbiamo dimenticare che è uno dei concorrenti più promettenti di questa edizione.

Virginio canterà una delle hit di George Michael, il singolo Careless whisper del 1984. Come se la caverà? Riuscirà a soddisfare le aspettative dei giudici? Scopriamo il verdetto e rivediamo il video della sua esibizione.

Virginio è George Michael a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Virginio ci propone un George Michael degno di nota: la somiglianza c’è tutta e di sicuro anche la voce non ci lascerà l’amaro in bocca. Dopo tutto abbiamo di fronte uno dei concorrenti cantanti di quest’anno e anche per questo dovrà puntare ancora più in alto rispetto ai suoi rivali. Difficile però distinguere la voce dell’artista da quella dell’originale. “Hai cantato benissimo”, dice Salemme in modo sintetico. “Hai fatto un lavoro bellissimo. Tu e il coach avete lavorato in maniera meravigliosa e il trucco è davvero somigliante”, dice Loretta.

“Stavo ascoltando questa imitazione e la voce era talmente uguale, identica. Era come ascoltare il disco. Noi con questi pezzi qua ci si è fatti dei bei lavori”, dice Panariello. “Cantare e muoversi non è semplice”, dice Ubaldo imitando Allegri. I complimenti sono da parte di tutto il tavolone, ma a causa di alcuni problemi al microfono, l’ultima parola spetta ancora a Salemme. “Complimenti, sei stato bravissimo”, aggiunge. “L’hai cantato bene, interpretato bene e poi ti sei mosso come lui”, aggiunge invece Ubaldo. Qui di seguito il video della trasformazione di Virginio in George Michael.