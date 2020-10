A rischio Juventus-Napoli: Il Napoli non parte per Torino

Il Napoli di Rino Gattuso è stato bloccato dalla ASL per disposizione della Regione Campania.

Pertanto il Napoli non partirà per Torino, la partenza era prevista per le 19:45, per disputare il match valido per la terza giornata di Serie A contro la Juventus.

Inoltre nelle ultime ore anche nelle file bianconere due membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19