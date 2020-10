Anticipazioni Una vita – 4 ottobre – Il segreto di Camino

Una vita ritorna nel pomeriggio del 4 ottobre 2020, come sempre su Canale 5. La soap spagnola sta per rivelarci un dettaglio molto importante su uno dei personaggi che abbiamo conosciuto di recente. Parliamo di Camino e del perchè la giovane ha perso la voce molti anni addietro.

Le anticipazioni di Una vita ci promettono un flashback che chiarità quanto avvenuto in passato alla ragazza. Al tempo stesso ci occuperemo ancora di Liberto e Rosina: dopo aver deciso di lasciare andare la moglie, il nipote di Susana farà un nuovo tentativo per fermarla.

Dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti, abbiamo assistito alla notte di passione che Felipe e Genoveva hanno vissuto in una stanza d’hotel. I due si sono assicurati così di rimanere lontani da occhi indiscreti, ma poi hanno scoperto che qualcuno li ha sorpresi. Si tratta di Ramon, che deciderà di mettere in guardia l’amico. Il futuro marito di Carmen infatti ha assistito al loro ingresso nell’hotel e ha dedotto che fra i due c’è qualcosa di tenero. Il suo timore è che Alfredo possa usare tutto questo per vendicarsi sia della moglie che dell’avvocato. Felipe però sembra avere un asso nella manica e chiede al vedovo di avere fiducia in lui.

Anticipazioni Una vita – Puntata 4 ottobre

Liberto è rimasto duramente colpito dalla decisione di Rosina di raggiungere Eleonor all’estero. Dopo aver scoperto le intenzioni della donna, il marito ha lasciato che le lacrime gli rigassero il volto e ha preferito non opporsi. Poi però ci ha ripensato: farà di tutto per evitare che Rosina lasci Acacias per sempre e distrugga in via definitiva il loro rapporto. Per questo motivo chiederà l’aiuto di Felicia, in modo che possa convincere Rosina a lasciar perdere la partenza.

Le anticipazioni di Una vita ci parlano però anche di Camino. L’arrivo di Ledesma ha provoato un grande caos all’interno della famiglia Pasamar, ma ha anche permesso alla giovane di riacquistare la voce. Un flashback ci rivelerà finalmente che cosa le è accaduto anni prima: Camino è stata violentata dal figlio del proprietario della tenuta Valdeza, Federico.