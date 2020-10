Antonio Catalani e Tove Villfor – Paso Doble – VIDEO – Ballando 2020

Antonio Catalani e Tove Villfor sono la quinta coppia che vediamo nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La settimana scorsa ci hanno regalato un Tango che non è piaciuto per niente ai giudici. Il concorrente questa volta si ripromette di rispondere a tono alla giuria.

“Io ci metto tutto me stesso, per me è faticoso stare là sopra”, dice Antonio Catalani durante la clip della settimana. “Ho risposto tutta la mia vita, non è mai servito a niente”, aggiunge, “so stare alla sconfitta. Non mi piace dover litigare”. Arrendevole? Forse la giuria vorrebbe vedere un po’ della sua grinta, ma solo in pista.

Antonio Catalani e Tove Villfor a Ballando 2020 – Il verdetto per il Paso Doble

Antonio Catalani e Tove Villfor hanno preferito girare la prima parte della clip in esterno. Li troviamo in un bosco con un gioco di colori degno di nota. In studio li ritroviamo con la stessa scenografia e con il brano A mano a mano di Riccardo Cocciante a fare da sottofondo ai loro movimenti. Lo studio c’è: il pittore dimostra di aver lavorato molto sulle prese e sui passi. La Smith ha notato dei grandi miglioramenti nel concorrente e una certa sintonia di coppia. Non vede però quell’emozione che avrebbe voluto. Infine suggerisce loro di sfruttare quella freddezza tipica del pittore. La Lucarelli invece ripete la stessa domanda dello scorso sabato: vuole sapere se si piacciono. “Non è Van Gogh, è un artista. Trattiamolo come un pittore che è qui per ballare”, dice toccando un tasto dolente. Antonio infatti se la prende e parte in difesa di Tove: “Semplicemente mi ha dato più spazio, ci siamo confrontati”.

“Tu sei miracolato perchè in panchina ci dovresti stare tu e non la Bouchet”, dice invece Canino, “però nonostante questo, a momenti era la festa di fine produzione del Trono di Spade, però si è svegliato”. D’accordo anche Mariotto: “Adesso hai cominciato a levare le mani dalle tasche, che non si capiva se ti toccavi o se avevi una pistola. Poi muovevi i capelli a destra e a sinistra, oggi avevi la coda”. Ivan invece è rimasto colpito dal fatto che il concorrente sia arrivato anche a imporre la sua volontà sulla coreografia. “Allora la personalità non manca a te, ma a lei”, aggiunge. Anche in questo caso Antonio parte in difesa della maestra: Tove lo ha aiutato. I voti: 6 (Zazzaroni), 5 (Canino), 5 (Smith), 6 (Selvaggia), 7 (Mariotto), per un totale di 29 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Paso Doble di Antonio Catalani e Tove Villfor.