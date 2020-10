Bere acqua alla giapponese: ecco in cosa consiste

By

Hai mai sentito l’espressione “bere acqua alla giapponese”? Se stai leggendo queste righe, molto probabilmente sì. Nelle prossime righe, vediamo assieme cosa si intende quando la si utilizza.

Cosa vuol dire bere acqua alla giapponese?

Bere acqua alla giapponese è un’espressione che viene utilizzata per chi segue una dieta specifica. Si tratta di un approccio all’alimentazione approvato dalla Japan Medical Association. Il suo focus è il consumo di acqua in momenti precisi della giornata e in tutto l’arco delle 24 ore, dalla mattina fino alla sera.

Per ottenere risultati non solo dal punto di vista della perdita di peso ma anche per quanto riguarda altri aspetti del benessere, bisogna seguire pedissequamente le linee guida. Si parte ovviamente dalla mattina. Appena svegli e a digiuno, bisogna bere 4 bicchieri d’acqua.

Essenziale è consumarli a piccoli sorsi, facendo una pausa tra uno e l’altro. Un altro aspetto sul quale vale la pena soffermarsi sono le caratteristiche dell’acqua stessa. Prima di tutto, deve essere fresca. Inoltre, possibilmente, dovrebbe essere priva di fluoro e non calcarea.

Dopo aver terminato questi quattro bicchieri, bisogna attendere 45 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo, ci si può dedicare al consumo della colazione, il pasto più importante della giornata.

Molte persone che vogliono perdere peso e si approcciano a questo metodo, leggendo che bisogna bere 4 bicchieri d’acqua alla mattina a digiuno si spaventano. No problem: se non ce la si fa, si può andare per gradi e iniziare con due.

Un altro consiglio molto importante prevede il fatto di non bere per almeno un paio d’ore una volta terminati i singoli pasti della giornata. Cosa fare se si ha sete? Evitare l’acqua fredda, che potrebbe inficiare i meccanismi della digestione.

Come sopra ricordato, quando si parla di acqua alla giapponese non conta solo il quanto, ma anche il come si beve. Trangugiare l’acqua tutta d’un sorso non è vantaggioso. Così facendo, infatti, il rischio è quello di stimolare eccessivamente la vescica.

Per trarre il massimo da questo metodo giapponese – frutto della sapienza di un popolo che ha fatto della moderazione e della frugalità una sua cifra distintiva – bisogna bere a piccoli sorsi.

I benefici dell’acqua alla giapponese

I benefici dell’acqua alla giapponese sono diversi. Tra questi è possibile citare il contrasto alla colite, ma anche la possibilità di apprezzare effetti positivi quando si punta a sgonfiare la pancia.

Attenzione: quando si segue questa dieta, è fondamentale bere durante i pasti. In questi frangenti, infatti, l’acqua aiuta a ottimizzare l’attività dei succhi gastrici.