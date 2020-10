Classifica e oroscopo domenica 4 ottobre 2020: nuovi incontri per il Toro, chiarimenti per l’Ariete

Ecco l‘oroscopo di domenica 4 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana sta per concludersi. Quali segni rientreranno nella cerchia dei favoriti dagli astri? Chi, al contrario, dovrà sarà preso di mira? Il Toro, la Vergine e il Capricorno vivranno una domenica all’insegna dei sentimenti. Il Leone, il Cancro, lo Scorpione e i Gemelli dovranno tenere testa a un nervosismo crescente. La Bilancia ritroverà più tranquillità. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica e la classifica dei segni.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domenica sarà una giornata nel complesso positiva. Nel corso delle ore potresti sentire il bisogno di mettere alcune cose in chiaro nel tuo rapporto di coppia. Cerca di mantenere la calma!

Toro

Cinque stelle. Sul fronte sentimentale stai vivendo un periodo molto fortunato. Le coppie sopravvissute ai cambiamenti delle ultime settimane con il sostegno di stelle molto promettenti riusciranno a recuperare l’armonia persa.

Gemelli

Tre stelle. Nei giorni passato hai assorbito così tanto stress che potresti esplodere da un momento all’altro. Cerca di mantenere la calma ed evita, se potrai, le polemiche in famiglia per questa giornata. Hai bisogno di ricaricare le batterie!

Cancro

Due stelle. Sarai molto agitato e arrabbiato. Le difficoltà sul lavoro sono ancora tante e tolgono serenità al resto. Forse, in questo momento, vorresti al tuo fianco una persona capace di dimostrarti più comprensione.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di domenica avrai i nervi a fior di pelle e basterà una sciocca banalità per farti saltare. Cerca di farti scivolare le cose addosso e prova a rilassarti un po’!

Vergine

Cinque stelle. Sarà una giornata molto stimolante, effervescente e ricca di spunti di riflessione. Le stelle favoriranno soprattutto le nuove conoscenze, per cui se sei single dovresti approfittarne!

Bilancia

Tre stelle. Finalmente potrai buttarti alle spalle le tensioni vissute negli ultimi giorni e concederti una domenica più serena. Ti sveglierai anche piuttosto energico. Perché non organizzi qualcosa di divertente con gli amici o il partner?

Scorpione

Due stelle. Sarai molto stanco e intrattabile e dovrai munirti di molta pazienza per non esplodere alla prima provocazione. Non ci sono grossi problemi, ma tu in questo periodo ti senti profondamente insoddisfatto. Sfrutta questa domenica per fermarti a riflettere.

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di domenica avrai una bella carica di energia e lucidità mentale. È tempo di rimboccarsi le maniche e lavorare su nuovi progetti in vista di un futuro che si fa sempre più roseo!

Capricorno

Cinque stelle. Si prospetta una domenica molto importante, specialmente sul fronte relazionale. Negli ultimi giorni i rapporti di coppia hanno ritrovato l’intesa dei tempi migliori. Ti aspettano giorni ricchi di momenti speciali.

Acquario

Tre stelle. Sarai confuso, stralunato. Nei giorni scorsi potrebbe essere accaduto un episodio spiacevole che ti ha costretto a rivedere i tuoi programmi. Cerca di non scaricare la tua agitazione o rabbia su chi ti sta vicino!

Pesci

Quattro stelle. Il peggio sembra essere passato! Da qui in avanti sul lavoro la strada sarà in discesa. nelle prossime giornate potresti ricevere perfino una proposta interessante. In amore servirà ancora un po’ di pazienza.