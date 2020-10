Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira – Cha Cha – VIDEO – Ballando 2020

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira sono i terzi a scendere nella pista della terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il concorrente manterrà la promessa fatta la settimana scorsa? Dopo essersi mostrato in veste da granchio, Costa punterà tutto sulla danza oppure ci regalerà una delle sue installazioni?

“Da oggi inizia la resistenza democratica liberale per il ballo”, dice nella clip di presentazione. Costantino della Gherardesca non ha gradito il verdetto negativo della giuria ed è pronto a manifestare contro la dittatura dei giudici. “Ho deciso che questa settimana sarò un sex symbol, userò tutti i mezzi possibili”, sentenzia.

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Cha Cha

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira non rinunciano all’ironia. Questa volta però è visibile solo nei costumi scelti per la performance. Diverse incertezze nei movimenti da parte dei concorrenti, ma questa volta i giudici sono stati messi a tacere. You make me feel fa di Sylvester da sottofondo all’esibizione: Costa ha voluto rendere omaggio al grande artista scomparso diversi anni fa. “Anche se non sai ballare, questa sera non serviva ballare”, dice Canino entusiasta, “perchè c’è il mood. Ho detto che non ballava perfettamente, ma si è mosso”. Selvaggia ironizza: “Deambula”. Sara interviene: Costa ha fatto tre prese con due ernie al disco. “Capisco e mi piace la foga con cui lo difende”, dice la giornalista, “divertente, torniamo sempre al solito discorso. A me piace guardarlo, mi diverto. Voglio premiare sicuramente questo coraggio con cui si lancia, ma sto quasi rimpiangendo il crostaceo della volta scorsa”.

La Smith però non crede che la coppia abbia ballato un Cha Cha. “Devi fare qualcosa di più sul Cha Cha. Sono contentissima, però era tra un po’ fra Village People e Super Mario”, aggiunge. “Qui c’è proprio un periodo storico”, interviene Canino in difesa. “Sei veramente in questo cast uno degli uomini che considero più completo e non solo, anche temerario”, aggiunge Mariotto. Questo non toglie però che il giudice non creda che Costa sappia ballare. “La colpa è di Sara”, dice. Il concorrente parte in difesa: la ballerina ha avuto il suo primo attacco di panico quelgiorno. “Darò un voto senza senso, perchè mi è piaciuto tantissimo”, rivela Ivan, “non sa ballare, non era un Cha Cha, ma era divertente, ha provato qualcosa di diverso”. I voti: 6 (Ivan), 8 (Canino), 5 (Smith), 4 (Lucarelli), 2 (Mariotto), per un totale di 25 punti. Tra qualche ora sarà disponibile il video del Cha Cha di Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.