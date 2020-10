Die Hard – Vivere o morire – Trama, trailer e cast del film

Die Hard – Vivere o morire è il film che ReteQuattro ha scelto per la sua prima serata di oggi, 3 ottobre 2020. La pellicola risale al 2007 ed è diretta da Len Wiseman. Si tratta inoltre del quarto capitolo della saga dedicata a John McClane, il poliziotto che troviamo nel ruolo di protagonista.

La trama di Die Hard – Vivere o morire vede il detective alle prese con la ricerca di un pirata informatico. Si ritroverà presto a dover far fronte a dei terroristi da fermare prima che sia troppo tardi. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Die Hard – Vivere o morire – La trama

John McClane riceve un nuovo incarico: deve localizzare Matthew Farrell, un giovane informatico che la Polizia sospetta colpevole del delitto di alcuni hacker. Farrell infatti ha collaborato con alcuni terroristi che stanno per mettere in atto un attentato contro l’America. Il gruppo di terroristi intanto mette in ginocchio la Nazione, mentre McClane riesce a portare in salvo Farrell. Quest’ultimo viene consegnato al capo dell’FBI, che conclude di essere di fronte ad un innocente.

Per questo affiderà a lui e a McClane il compito di fermare l’attacco. L’hacker intuisce in seguito quali saranno le mosse successive degli attentatori e riesce a rallentare le prime mosse. La trama di Die Hard – Vivere o morire ci rivela che nel frattempo McClane finirà nel mirino di Thomas Gabriel, un ex collaboratore del capo dell’FBI.

Die Hard – Vivere o morire – Il cast

Il cast di Die Hard – Vivere o morire mette al centro della scena Bruce Willis, ancora una volta nei panni del detective John McClane. Al suo fianco troviamo Timothy Olyphant nel ruolo di Thomas Gabriel e Cliff Curtis in quello di Miguel Bowman. Sono presenti inoltre gli attori: Mary Elizabeth Winstead (Lucy McClane); Justin Long (Matthew Farrell); Maggie Q (Mai Lihn); Jonathan Sadowski (Trey); Kevin Smith (Frederick “Warlock” Kaloudis); Christina Chang (Taylor); Andrew Friedman (Casper); Sung Kang (Raj); Edoardo Costa (Emerson); Yorgo Constantine (Robert Russo); Tim Russ (Chuck Summer); Cyril Raffaelli (Rand); Željko Ivanek (Molina); Chris Ellis (Sclavino); Yancey Arias (Ag. Johnson); Joe Gerety (Jack Parry); Rosemary Knower (Sig.ra Kaludis); Jake McDorman (Jim); Matt O’Leary (Clay); Rick Cramer (Rodriguez) e Brad Martin (Ag. Laughlin).