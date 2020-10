Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Il Valzer – VIDEO – Ballando 2020

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono la settima coppia ad affrontare la giuria nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La concorrente ha ballato da sola la scorsa settimana e ora può riunirsi con il maestro, ritornato dopo diverse settimane di ospedale. Finalmente la coppia più popolare di quest’edizione può ritornare ad affrontare le prove insieme.

La clip settimanale ci mostra il percorso di Raimondo con la malattia. Poi l’incontro emozionato con Elisa Isoardi, che può finalmente abbracciarlo e baciarlo. “Sono momenti in cui pensi a tante cose, mi è mancato tutto”, dice il maestro, “vedere la puntata dalla camera d’ospedale è tanto brutto perchè vedi tutta la tua famiglia là e tu non ci sei”.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Valzer

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ci propongono uno dei momenti più emozionanti della serata. Lei, avvolta in una luce che la fa risplendere, raggiunge Raimondo in centro pista. Un tocco delicato con la mano, sguardi che si intrecciano e un forte sentimento che traspare da ogni mossa. In sottofondo ascoltiamo La cura di Franco Battiato. La canzone perfetta per la coppia e per le emozioni che riescono a trasmettere al pubblico da casa. “Chapeau, perchè io ne so qualcosa di cosa significa fare un intervento e subito dopo rialzarsi”, dice la Smith, “la scelta del Valzer, molto tecnico, è stato fatto molto bene e con intelligenza. Anche con le prese, perchè io lo so quanto dolore ci può essere anche solo ad alzare un braccio. E quello che mi è piaciuto tantissimo è la verità del tutto”.

Canino è felice di rivedere il ballerino in studio e fa un appunto all’Orchestra. “Questo ballo è stato impreziosito in modo impressionante dalla Paolo Belli Band. E’ stata una cosa che ha arricchito, quando si dice lo spettacolo…”, aggiunge. “C’è qualcosa che non mi quadra quando cammini”, dice invece Mariotto dopo aver fatto i complimenti alla concorrente. Ai suoi occhi, i movimenti della Isoardi non avrebbero grazia. “L’altra volta hai ballato ma insomma ni”, dice Selvaggia, “questa volta hai fatto una cosa molto furba, bella ma furba. Ora serve che questo cavallo faccia qualche pazzia per arrivare primo”. Grazie al VAR di Ippoliti scopriamo invece che durante la coreografia, i due hanno avvicinato in modo pericoloso le loro labbra.

“La notizia è che Raimondo sta invecchiando, perchè si commuove. Devo dire però che siamo tutti molto concentrati su di lui stasera e tu Elisa sei un po’ sparita”, dice Ivan. I voti: 7 (Ivan), 8 (Canino), 7 (Smith), 6 (Selvaggia), 8 (Mariotto), per un totale di 36 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Valzer di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.