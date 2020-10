F1 News | Honda lascia la F1: ritiro ufficiale dopo la stagione 2021

Dietro alla clamorosa decisione c’è un ripensamento delle strategie industriali: «Priorità alla ricerca sulle tecnologie del futuro: ibride, elettriche, a idrogeno. Le attività a basso impatto ambientali saranno il nostro core-business». Non è la prima volta che succede: nel 2008, in seguito alla crisi finanziaria mondiale, chiuse la scuderia. Lì senza preavviso, qui almeno con due anni di anticipo.

Da Tokyo spiegano che l’industria dell’automobile sta attraversando un periodo di grandissima trasformazione: «Il nostro obiettivo è diventare carbon-neutral entro il 2050. Sarà raggiunto attraverso una serie di iniziative». Automobili a batterie, a celle a combustibile, sistemi ibridi di ultimissima generazione: il tutto gestito da una nuova divisione, «Power Unit &Energy».«Qui saranno riversate tutte le conoscenze acquisite in F1 durante questi anni». È un ragionamento che non fa una piega, peccato che la stessa F1 abbia promosso un programma per azzerare le emissioni inquinanti entro il 2030. Quindi regge poco.

Una cosa è sicura: la F1 ibrida che doveva attirare nuovi costruttori perde l’unico nuovo player entrato negli ultimi cinque anni. A questo punto si aspetta di vedere con chi si legherà la Red Bull. Tornerà al passato, alla Renault che dalla prossima stagione non avrà più un team clienti dal momento che la McLaren passerà ai motori Mercedes? Oppure alla finestra in chiave 2022 c’è un altro costruttore interessato a entrare? I rumors attorno a Porsche crescono.

Christian Horner, team principal della Red Bull, commenta così: «Comprendiamo le difficoltà della Honda e la rispettiamo. È chiaro che questa decisione genererà grandi sfide per noi, ma come squadra conosciamo i nostri punti di forza e come è successo in passato siamo pronti ad affrontare la situazione».