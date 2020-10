L’uscita di Flavia Vento ha fatto molto parlare sia dentro che fuori la Casa. Se in un primo momento la sua scelta è stata fortemente criticata, dopo aver spiegato il perché di così tanta paura e preoccupazione, le persone hanno mostrato della solidarietà verso l’ex modella.

Il punto fisso della showgirl, ricordiamo che è durata solamente un giorno dentro la Casa del Grande Fratello, erano i suoi sette cani. In particolare Piri, il meticcio di sedici anni che soffre di problemi cardiaci, di cui ha avuto paura di non vederlo più una volta uscita dal gioco.

Flavia Vento il motivo per cui ha lasciato il GF Vip

Nonostante le critiche dure ricevute dalla contessa Patrizia De Blanck dove la definiva “una pazza”, Flavia ha deciso di spiegare per bene il motivo che l’ha spinta a tornare nel suo nido, nel settimanale DiPiù TV. Ovviamente nelle sue parole, che ora vi riporteremo, si può capire da cosa nasce tutta l’ansia che ha accusato nelle poche ore dentro la Casa più spiata d’Italia, che l’ha portata ad avere diversi crolli emotivi.

Tende così a precisare di non aver preso superficialmente il gioco:” Anzitutto voglio precisare che non sono passa e che partecipare al Grande Fratello Vip è sempre stato il mio sogno. Volevo farmi conoscere al pubblico nella mia normalità, come sono nella quotidianità, ma non avevo fatto i conti con le mie paure, le mie ossessioni e la mia ansia”. Una cosa del genere è già successa in passato, visto che abbandonò ben due edizioni de L’Isola dei Famosi ma in questo caso ha affermato di essere stata ben intenzionata nel mettersi in gioco, ma di non aver fatto i conti con il periodo passato che ha segnato molto il suo carattere.

La ex gieffina afferma: “Stavo impazzendo”

Perché ad aumentare il suo essere ansiosa è stato proprio il periodo di lockdown, come racconta lei stessa:” Il fatto di stare a casa, durante il periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, mi ha resa più sensibile e timorosa, in particolare verso la salute dei mie cari […]. Inizialmente avevo paura che si potessero ammalare di Covid-19, poi mi hanno spiegato che per fortuna questo virus non è trasmissibile ai cani”.

Quindi le dinamiche del Grande Fratello hanno fatto sì che riemergessero tutti i fattori d’ansia:” Avevo chiesto alla produzione di fare una telefonata, volevo sapere come stavano i miei cani. In particolare, volevo avere notizie di Piri, un cagnolino anziano, di sedici anni e cardiopatico. Ho pensato che stare lontano da me potesse causargli uno stress troppo forte, tanto da ucciderlo […]. Durante la giornata ho pensato solo a questo. Avevo il terrore che da un momento all’altro potessero annunciarmi la sua morte. Stavo impazzendo. Ho avuto un autentico attacco di panico e non ce l’ho fatta più. Sono dovuta uscire”.

Infatti così è stato, nonostante li abbia lasciati nella pensione per animali di Massimo Perla, un bravissimo addestratore di cani conosciuto in tutta Italia. Svela poi, soddisfacendo ogni curiosità, di non dover pagare nessuna penale:” Nel mio contratto non è segnalata nessuna penale. Ma lo avrei fatto, avrei lasciato la Casa, anche se fossi stata costretta a pagare la penale. Tra gli inquilini ci sono anche de genitori che hanno lasciato i loro figli a casa, io probabilmente non ci sarei mai riuscita”. Ricordiamo infatti che Flavia Vento non ha nessun bambino e non ha rimpianti riguardo questa decisione:” Non sono pentita di non essere diventato mamma. Se avessi avuto un bambino, lo avrei portato dal dottore per ogni sciocchezza. Conosco i miei limiti, ho troppe paure da superare”.