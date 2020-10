Gemma Galgani il bacio con Biagio

Gemma Galgani durante la registrazione di ieri ha confessato di essersi scambiata un lungo bacio con Biagio, il nuovo corteggiatore arrivato diverse settimane fa. Tra i due infatti, sembra iniziata una grandissima conoscenza che dopo la delusione di Paolo, Gemma ha visto come una vera e propria aria di freschezza.

Durante la registrazione di ieri però, la dama all’interno dello studio di Uomini e Donne ha scoperto qualcosa che non si aspettava minimamente. Gemma Galgani infatti, riceve l’ennesima delusione da parte del cavaliere che, sembrava aver mostrato un interesse molto forte. Cosa è realmente successo?

Gemma Galgani e il bacio con Biagio

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha archiviato la conoscenza con Paolo che, nonostante il forte interesse nei suoi confronti non si sente di continuare ad uscire con Gemma. Secondo il cavaliere, la dama avrebbe sempre da lamentarsi confessando di non essere la persona giusta per lei e puntando così a una nuova conoscenza.

Gemma però, non si è scoraggiata affatto e in questi giorni ha deciso di uscire con Biagio. Durante la settimana stando al racconto della dama i due si sono visti e tra entrambi è scattato un grandissimo bacio accompagnato a un carinissimo regalo: Un’orchidea.

Nuova delusione dietro l’angolo per la dama

Nonostante la felicità iniziale per come fosse andata la serata insieme a Biagio, Gemma durante la registrazione in studio ha scoperto di non essere l’unica ad aver ricevuto un suo regalo. Aurora e un’altra dama del parterre femminile, hanno ricevuto dallo stesso cavaliere l’ennesima orchidea lasciato tutto lo studio molto sorpreso.

Il comportamento di Biagio ha così infastidito ma soprattutto lasciato molto delusa Gemma Galgani che, era convinta di essere l’unica dama con il quale il cavaliere si stava rapportando. Biagio infatti, non aveva confessato a Gemma di aver sentito altre due dame e di aver fatto lo stesso regalo a tutte e tre. Una scelta molto insolita ma che ha spinto la dama torinese a sentirsi presa in giro per l’ennesima volta, quale sarà la scelta di Gemma nei confronti del cavaliere?