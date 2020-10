Gianni Sperti non riconosce l’amore vero | Duro attacco da un’ex dama di Uomini e Donne

A volte lo hanno accusato di dare pareri solo in base a simpatie e antipatie a Uomini e Donne. Stiamo parlando dell’opinionista storico del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, Gianni Sperti. Nella scorsa stagione, l’ex ballerino si è scagliato più volte contro un’ex dama del trono over. Si tratta di Veronica Ursida, la quale, ad alcune accuse del cavaliere ha risposto dicendo che, forse, Gianni Sperti non riconosce più l’amore vero quando lo vede.

Sul finire della scorsa stagione di Uomini e Donne, Gianni Sperti aveva addirittura accusato Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di aver amoreggiato nel parcheggio degli studi in cui si registra Uomini e Donne. Insomma, Gianni Sperti non ha perso occasione per definire bugiardi Veronica e Giovanni, i quali in studio dicevano di non essersi neppure baciati, mentre, secondo lui, sarebbero andati oltre.

Gianni Sperti non riconosce più i veri sentimenti

“Questa è una questione che risale al periodo del Covid. Era già stata affrontata in puntata. Ero stata attaccata perché avevo rispettato le regole del distanziamento e non lo avevo nemmeno baciato, figuriamoci se poteva accadere una cosa del genere. Davvero un’accusa assurda da cui mi dissocio nel modo più assoluto”.

Veronica Ursida si è difesa anche ultimamente dalle accuse dell’opinionista di Uomini e Donne, attraverso un’intervista rilasciata sul Settimanale Mio. L’ex dama ha detto che, forse, vedendo sempre persone in grado di fingere, Gianni Sperti non riconosce più l’amore vero.

Veronica Ursida si difende dalle accuse di Gianni

“Forse l’abitudine a trovarsi di fronte a gente che finge ha reso difficile riconoscere le storie vere. Se fossimo stati finti avremmo speculato sulla coppia, ma ho troppo rispetto per me stessa e per i miei sentimenti per fare simili giochetti”.

Veronica Ursida ha sempre difeso la veridicità e la credibilità della sua storia d’amore con Giovanni Longobardi, anche adesso che c’è stato l’annuncio ufficiale della rottura. Il sentimento raccontato e manifestato da Giovanni e Veronica a Uomini e Donne era totalmente autentico e, secondo l’ex dama, Gianni Sperti è stato ingiusto a non riconoscerlo per tutto questo tempo. Cosa ne penserà l’opinionista di Uomini e Donne? Forse Gianni Sperti sarà pronto a riconoscere i propri errori nei confronti di Giovanni Longobardi e Veronica Ursida? O, al contrario, non avrà cambiato opinione neppure dopo averli visti insieme, durante l’estate, o adesso che dama e cavaliere si sono lasciati definitivamente?