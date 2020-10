Il maltempo piega il nord-ovest: undici dispersi e una vittima

Il maltempo che sta imperversando in particolar modo nella zona settentrionale-ovest del paese sta creando problemi sempre più seri, con in particolare le regioni come Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, sicuramente le più colpite da piogge torrenziali e frane.

Dispersi e vittime

Nella zona tra Cuneese e Vercellese sono 11 le persone attualmente disperse, mentre in provincia di Aosta il 53enne Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, è rimasto ucciso dopo il crollo di un albero, durante alcune operazioni di soccorso; l’uomo lascia una moglie e due figlie. Il Premier Giuseppe Conte ha immediatamente rivolto un pensiero verso la vittima (“Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari”).

In Piemonte si sono registrate precipitazioni record, con numeri simili che non venivano registrati dal 1958, come reso noto dall’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nella notte i vigili del fuoco hanno hanno salvato 5 persone, nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia: 4 pompieri francesi e un margaro italiano, anche se il fratello di quest’ultimo risulta ancora disperso, dopo essere stato trascinato dalla corrente sulla parte francese del versante.

A scopo precauzionale è stata chiusa una sezione l’autostrada A5 nella sezione corrispondente al torrente Dora, ed in maniera analoga a Vercelli è stato chiuso il ponte storico sul fiume Sesia che prosegue verso Borgo Vercelli e Novara.

Sempre a Vercelli è stato ritrovato a Borgosesia, in frazione Bettole un cadavere sul greto ai margini del fiume Sesia, potrebbe trattarsi di un giovane recentemente disperso causa maltempo, come ribadito al sindaco Paolo Tiramani.