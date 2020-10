Il presidente Trump ricoverato in ospedale in via precauzionale, causa febbre alta

Neanche 24 ore dopo la notizia della positività al Covid-19 da parte del presidente americano Donald Trump, è appena trapelata la notizia che il tycoon è stato trasportato all’ospedale Walter Reed National Military Medical Center a bordo di un elicottero a causa, secondo fonti molto vicine alla Casa Bianca, di una febbre, congestione nasale e tosse e che a causa di ciò è stato deciso un ricovero in ospedale, soggiorno che dovrebbe durare alcuni giorni in via puramente precauzionale.

Nota ufficiale

La nota ufficiale della Casa Bianca infatti riferisce che Trump è stato ricoverato per “eccesso di prudenza a dietro pressione da parte del suo medico personale” e la fonte ha specificato che la decisione di recarsi in ospedale da parte del presidente non è collegata al contagio.

Il comunicato ha anche smentito il momentaneo passaggio dei poteri presidenziali al vice Mike Pence, ipotesi presa in considerazione dalla Costituzione Americana: Trump manterrà pieni poteri anche durante il ricovero, avendo la possibilità di continuare a lavorare anche durante il periodo in ospedale.