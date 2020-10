Jessica Antonini come una furia: “Continuate a insultarmi, ma vi è andata male…”

Dopo la scelta istintiva andata in onda ieri su, Canale 5, a Uomini e Donne, Jessica Antonini ha appena fatto una diretta Instagram per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, circa alcune notizie diffuse durante il suo trono. La, ormai, ex tronista ha difeso a spada tratta Davide Lorusso, usando parole molto forti contro chi ha gettato fango su di lui. Jessica Antonini appare davvero come una furia.

“Vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto. Nei prossimi giorni farò una diretta con Davide. Penso che sia bruttissimo vedere la cattiveria della gente e che per qualche follower in più avere inventato tutto questo. Vi ringrazio degli insulti. Se andrà male con Davide, non sono fatti vostri, però per adesso va tutto bene. Se dovessi seguire l’istinto farei di testa mia, ma poi direste che sono arrogante e cafona. Io sono sicura di me e penso che sia bello essere sicuri di se stessi e per fortuna ho trovato un ragazzo a cui piaccio tanto dentro e fuori”.

Jessica Antonini come una furia durante la diretta Instagram

Jessica Antonini sembra davvero come una furia contro coloro che hanno mostrato gli screenshot dei messaggi che Davide Lorusso si sarebbe scambiato, durante il percorso a Uomini e Donne, con una ragazza che frequentava in precedenza. La notizia che Davide potesse essere fidanzato e che stesse solo prendendo in giro Jessica è rimbalzata su tutti i social grazie soprattutto all’influencer Amedeo Venza. Forse è proprio contro di lui che l’ex tronista si sta scagliando?

“Non voglio fare nomi, anche se molti si sono divertiti a pubblicare cose private di Davide. Io da agosto sono molto controllata dalla redazione. Ma anche i corteggiatori non possono fare quello che vogliono. I messaggi pubblicati da qualcuno mi sono sembrati una cattiveria. Davide fa quello che vuole della sua vita privata. Davide ha visto questa ragazza due volte e le ha solo risposto con educazione, fossi stata in lei, per dignità, avrei evitato di farmi sentire di nuovo. Lei ha fatto una brutta figura, ma nessuno l’ha illusa. Davide ha fatto questo prima del nostro percorso, io sono sicurissima di Davide”.

L’amaro sfogo dopo Uomini e Donne

Jessica è un fiume in piena, tuttavia, conclude il suo messaggio ai follower ritrovando l’ironia che la contraddistingue e augurando a coloro che hanno “gettato fango” su di lei e Davide, di trovare un amore che li tenga lontani dai falsi scoop.

“Vi è andata male, potete solo rosica’. Per favore non infangate un ragazzo che non ha fatto nulla. Impicciatevi dei fatti vostri. La bandana di Davide la porto tutti i giorni. Continuate a insultarmi, non capisco se avete o non avete una vita. Avete provato a rovinare una cosa bella e a buttare fango. Trovatevi pure voi una persona che vi piace, andando contro tutto e contro tutti. Come se dice a Roma: v’è annata proprio male. Una precisazione: una bandana non è un anello di fidanzamento. Ma, se fa notizia, davide l’ha regalata anche ad amici. Le notizie false che avete diffuso fanno proprio ridere”.