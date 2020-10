Loro amano aiutare il prossimo: ecco i segni zodiacali più altruisti di tutti

Quasi sempre guidate da un istinto formato da empatia e compassione, nonchè rispetto per la vita, gli altruisti sono tendenzialmente persone che attepongono il bene altrui al proprio e solitamente dedicano parte o tutta la propria vita nel supporto verso i meno fortunati, o più semplicemente una certa sensibilità verso di loro. Alcuni segni zodiacali indicano in maniera precisa chi presenta questi tratti, che solitamente sono i seguenti:

Sagittario

Si lasciano fortemente influenzare emotivamente da chi sta loro intorno, ma non per questo sono decisamente votati all’altruismo: quando sono felici vogliono che più persone possibili condividano lo stesso sentimento e fanno il possibile perchè ciò accada.

Bilancia

Un segno altruista anche in maniera poco evidente perchè, come intuibile dal segno, ama l’equilibrio delle cose ed ha un profondo senso di giustizia radicato nel profondo del proprio carattere. I suoi atti generosi sono molto ben mascherati e vengono palesati con discrezione.

Toro

Ama la compagnia ed in generale la vita sociale, ma si prodiga in maniera approfondita per rendere felice chi gli sta intorno: non è un caso che la sua presenza sia molto richiesta e accolta con piacere tra amici e conoscenti. Tende ad essere disponibile con gran parte delle persone e non ama la solitudine.

Pesci

Sognatori e grandi pensatori, presentano un animo sensibile ma non sono per il “tenersi dentro” i propri sentimenti, così come le intolleranze che provano nei confronti dei problemi comuni. Per loro il denaro è solo uno strumento e non amano accumularlo per fini puramente materiali. Quando sanno che un loro caro è in difficoltà, fanno il possibile per migliorare loro la loro situazione.