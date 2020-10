Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi – Il Tango – VIDEO – Ballando 2020

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono la sesta coppia a darsi da fare nella pista della terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Ripensando alla scorsa settimana, la maestra decide di manifestare il suo disappunto: la giuria non sentenzia sul ballo, ma su ciò che il concorrente dice dopo la performance.

“Non voglio crescere. Quello che voglio far capire a loro è che rimanere infantile è bello”, dice invece Ninetto Davoli. Ornella ha deciso però di bacchettarlo: durante le prove ha preteso il massimo della serietà. “Mio padre costruì una casetta a parte in cui stavamo noi”, ricorda, “mio fratello Marco, ogni domenica organizzava feste con i suoi amici. E io piccolino andavo sempre avederli […] e c’era mio fratello che era appassionato di questo ballo che farò”.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Tango

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi ci propongono un Tango sulle note di E adesso tu di Eros Ramazzotti. Più che serio il concorrente durante l’esibizione, commosso e appassionato come vuole questo particolare tipo di danza. “Ti sei svegliato eh?”, dice la Smith, “quando fai le cose più serio, è meglio. Hai fatto un decoroso Tango”. La serietà però ha messo in difficoltà il concorrente, che preferisce di gran lunga il sorriso. “Eri riuscito in un’impresa titanica, cioè sembrare tu elegante e quindi eri stato perfetto. Secondo me questa sera meno parli e meglio è”, dice Selvaggia in modo divertito.

Canino invece ha notato che Davoli ha fatto un ballo molto legato a Pier Paolo Pasolini. “C’erano dei momenti in cui la tua spontaneità emergeva, però piacevole, a me è piaciuta”, dice Ivan. Matano rivela che la Bruzzone ha un debole per l’attore romano. “A parte Matano che sta mentendo spudoratamente”, dice la criminologa, “questa sera mi sei piaciuto di più”. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 4 (Smith), 7 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 28 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Tango di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi.