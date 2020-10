Oroscopo di oggi sabato 3 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi sabato 3 ottobre 2020. Il primo weekend di ottobre è appena cominciato. Quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? L’Ariete avrà voglia di alleggerire l’animo, il Cancro di relax. Lo Scorpione e l’Acquario dovranno tenere la loro agitazione sotto controllo, metre il Leone farebbe meglio a non infilarsi in situazioni stressanti. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi sabato 3 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi avrai una gran voglia di divertirti un po’, di alleggerire l’animo, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Leone: dovresti cercare di non infilarti in situazioni stressanti. Prova a vivere questo fine settimana in maniera tranquilla. Sagittario: è tempo di chiarire ogni cosa in amore. Sforzati di parlare chiaro, di confrontarti a cuore aperto con il partner.

Oroscopo di oggi sabato 3 ottobre 2020: segni di terra

Toro: sarai traboccante di energia e vitalità. Si prospetta un weekend memorabile dal punto di vista sentimentale. Vergine: che tu sia impegnato in un rapporto di lunga data o un single alla ricerca dell’anima gemella avrai buone possibilità di vivere belle emozioni. Capricorno: sarà un sabato molto proficuo, specialmente sul lavoro. Potrebbe arrivare qualche intuizione da non sottovalutare!

Oroscopo di oggi sabato 3 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di sabato sarà una giornata promettente, ma dovrai cercare di avere prudenza. Evita le polemiche in famiglia! Bilancia: potrebbe affiorare un profondo malessere. Sentirai un bisogno crescente di avere affetti stabili intorno a te. Acquario: sarai molto agitato e preoccupato per le tue finanze. Cerca di mantenere il sangue freddo, molto presto le cose miglioreranno!

Oroscopo di oggi sabato 3 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: dovresti parcheggiare il cervello e le tensioni legate al lavoro e concederti un weekend di relax. Scorpione: servirà la massima cautela per tenere il tuo nervosismo sotto controllo. Pesci: se nei giorni scorsi hai vissuto alcune tensioni con il partner, oggi e domani avrai buone possibilità di recuperare il tuo rapporto di coppia.