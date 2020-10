PAGELLE UDINESE ROMA – Top e Flop della partita

By

Udinese e Roma si sfidano in una partita delicata, valida per il 3° turno di campionato di Serie A 2020/21.

La Roma conquista, non senza qualche difficoltà la prima vittoria stagionale, che la porta momentaneamente a 4 punti in graduatoria. Il successo arriva contro i friulani che creano diverse occasioni ma le sprecano tutte.

Top Roma

Pedro: arrivato da poco, sugella un’altra ottima prestazione stavolta con un gran goal: lo spagnolo scuola Barça è già leader di questa Roma ed elemento imprescindibile.

Ibanez: In grande crescita, il difensore giallorosso che è sicuramente l’elemento difensivo più lucido dei suoi e la prestazione di stasera ne è la conferma.

Flop Roma

Dzeko: Ancora troppe occasioni sprecate da parte del numero 9 giallorosso. La sua cessione non divenuta realtà. E’ chiaramente in una condizione psicologica non tranquilla.

Mkhitaryan: Non particolarmente ispirato, il trequartista armeno, che riesce anche a trovare la rete, annullata per fuorigioco. Appare anche in condizione fisica non eccezionale.

Top Udinese

Pereyra: Ritorna e da subito dimostra che è come se non se ne fosse mai andato, disputando una gara generosa ed allo stesso tempo concreta, mettendo più volte in difficoltà i capitolini.

De Paul: Non “timbra il cartellino” ma appare lucido e concentrato, asservito totalmente per l’economia di gioco dei suoi che però non sembrano condividerne la tranquillità mentale, sprecando veramente troppo.

Flop Udinese

Becao: Non una brutta prestazione ma con un pallone sanguinoso mette Pedro in condizione di segnare il goal che decide la partita.

Ter Avest: ci mette tanta “garra”, ma appare fumoso nelle sue discese che non sortiscono particolari preoccupazioni.