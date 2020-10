Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Jive – VIDEO – Ballando 2020

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono la quinta coppia che vediamo nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Continuano ad essere i super favoriti, anche se il Tango della scorsa settimana non è piaciuto alla giuria. “Mi continua a dire, voglio rifare il Tango”, svela la maestra durante le prove.

Quest’ultima settimana è stata impiegata però per togliere un po’ di perfezione da Paolo Conticini. “L’ordine visivo mi dà una certa amonia e stabilità nella stanza”, dice però il concorrente. Durante le prove, non è riuscito a lasciar perdere i dettagli. “Deve essere tutto perfetto, tre passi a sinistra, tre passi a destra”, aggiunge parlando della coreografia.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Jive

Lo spazio è l’ambientazione scelta da Paolo Conticini e Veera Kinnunen per la loro performance di oggi. Pensiero dei Pooh fa da colonna sonora alla loro danza. Un Jive più che scatenato e ritmico, anche se il concorrente dimostra di avere qualche incertezza nella fase iniziale. La prima a parlare è la Smith: “Il coraggio di fare un ballo tecnico e senza tanta coreografia scenica. Hai sbagliato l’inizio. Non posso dire che fosse fuori tempo, ma non era sempre con Veera […]. L’imperfezione è la nuova perfezione. Lasciati andare”. La Presidente vorrebbe vedere il concorrente più sciolto. D’accordo Selvaggia: “E’ anche vero che questa perfezione che Paolo cerca in modo compulsivo-ossessivo è meravigliosa”. La giudice ha gradito il siparietto in sala prove, quando l’attore si è mostrato infastidito per una bottiglietta storta.

“Stasera è l’esibizione che mi è piaciuta meno, poi vestito da massaggiatore”, dice Canino, “devo dire che il Jive è complicato. Forse doveva essere fatto un po’ più avanti?”. La Kinnunen non è d’accordo: durante le prove è andato tutto benissimo, poi in pista si perde sempre qualcosa. “La musica questa volta ha creato difficoltà a tutti e due”, dice Mariotto. L’arrangiamento in chiave diversa di una canzone popolare non avrebbe aiutato la coppia. “Sei sempre uno dei migliori che sta ballando qua dentro”, conclude. Anche Ivan ha notato le stesse cose: “Ti sei tolto un grande dente, perchè è un ballo che viene ballato maggiormente qui. Tu eri a tempo, ma non ballavate insieme”. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 6 (Smith), 8 (Selvaggia), 8 (Mariotto), per un totale di 34 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Jive di Paolo Conticini e Veera Kinnunen.