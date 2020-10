Quali sono i segni che perdonano un tradimento? Scoprilo con questa lista

By

Essere traditi è sempre qualcosa che nessuno si augura, sopratutto quando questo accade in una relazione apparentemente stabile ed è indubbio che chi subisca questo spiacevole atto, ha una reazione: generalmente ci si arrabbia, si è delusi e a seconda della situazione, si può optare se perdonare il partner. C’è chi non riesce ad essere coerenti fino in fondo e tende più a perdonare un tradimento subito, tendenzialmente sono i seguenti segni zodiacali:

Bilancia

Il carattere dei nati sotto questo segno difficilmente cambia radicalmente opinione su qualcuno, anche dopo un avvenimento come un tradimento in piena regola, ma preferisce preservare la relazione il più possibile.

Cancro

I Cancro sono costantemente alla ricerca dell’anima gemella e quando la trovano, è molto difficile che il legame venga spezzato, almeno da parte sua: essere traditi è visto il più delle volte come un “incidente di percorso” che quasi sempre non pregiudica in maniera definita il proseguo di una storia d’amore.

Vergine

Il carattere orgoglioso dei nati sotto la Vergine sorprendetemente nasconde un animo decisamente tendente al perdono: vivono una relazione seria con simbiosi e quindi tendono ad incolpare sopratutto se stessi in caso di tradimento del partner. Quindi tende a perdonare più che altro per non incolpare se stessi in maniera maggiore.

Pesci

Tra i segni più fedeli in assoluto, non contempla il tradimento altrui anche se è disposto a “passare sopra” un episodio del genere, convinto che qualunque rapporto può essere risaldato. Dimenticare tutto è il miglior modo per loro di ritornare alla normalità.

Toro

I Toro hanno la necessità di sentirsi sempre coinvolti in una relazione e quindi spesso sono le vittime preferite di tradimenti: anche di fronte all’evidenza scelgono di seguire la strategia di “far finta di non vedere” pur di non rimanere da soli, vero e proprio cruccio dei Toro.