Questione di Karma – Trama, il trailer e il cast del film

Questione di Karma è la proposta di Rai 2 per la sua prima serata di oggi, 3 ottobre 2020. La pellicola è diretta da Edoardo Falcone e risale a tre anni fa. Il soggetto e la sceneggiatura invece sono a cura dello stesso regista e in collaborazione con Marco Martani. Il genere è commedia.

La trama di Questione di Karma segue le vicende di Giacomo, erede di un impero dell’industria che non ha ancora digerito la perdita del padre. L’uomo si è suicidato e questo aspetto ha colpito il protagonista, tanto da spingerlo a riflettere a lungo sulla reincarnazione. Di seguito tutti gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Questione di Karma – La trama

Giacomo non ha mai mostrato un grande interesse per l’azienda di famiglia. Il padre Ulisse, magnate dell’industria, si è tolto la vita quando lui aveva 4 anni e Giacomo non è mai riuscito a superare il dramma. La madre si è risposata con un uomo avido che ha preso il comando dell’azienda di Ulisse, testimone poi lasciato alla figlia nata dal loro amore, Ginevra. Impegnato nei suoi sogni ad occhi aperti, Giacomo preferisce pensare alla vita e non svolgere alcun tipo di lavoro.

Si concentra poi sul tema della reincarnazione e si convince che il padre potrebbe aver ripreso vita nel corpo di un altro uomo. L’incontro con un esoterista infatti gli rivela di aver individuato Mario Pitagora, un uomo che vive a Roma. La trama di Questione di Karma ci rivela che Giacomo entrerà in contatto con Mario, in ginocchio a causa dei numerosi debiti e con diversi problemi anche in ambito familiare. Deciso ad aiutarlo, riuscirà a diventare suo amico nonostante le sue numerose bugie.

Questione di Karma – Il cast completo

Il cast di Questione di Karma vede Fabio De Luigi nei panni di Giacomo Antonelli ed Elio Germano in quelli di Mario Pitagora. Al loro fianco troviamo Daniela Virgilio nel ruolo di Serena e Valentina Cenni come interprete di Alessandra. Sono presenti inoltre gli attori: Massimo De Lorenzo (Ernesto); Isabella Ragonese (Ginevra); Philippe Leroy (Ludovico); Stefania Sandrelli (Caterina); Eros Pagni (Fabrizio) e Corrado Solari in un ruolo secondario.