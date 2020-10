Ricetta fusilli al forno con broccoli e pancetta: ingredienti, preparazione e consigli

Le proprietà benefiche dei broccoli le conoscono tutti ma in pochi sanno quanto possono essere appetitosi. Oggi vi proponiamo la ricetta di un primo piatto che vede come protagonisti proprio i broccoli, ovvero, andremo a vedere come si preparano i fusilli al forno con broccoli e pancetta. Da oggi i vostri menu invernali si arricchiscono di una pietanza buona e genuina.

Fusilli al forno con broccoli e pancetta – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono consigliati per 4 persone.

Fusilli 320 g

Broccoli 700 g

Grana Padano DOP da grattugiare 4 cucchiai

Pancetta affumicata 300 g

Valtellina Casera 150 g

Olio extravergine d’oliva 4 cucchiai

Sale fino q.b.

Fusilli al forno con broccoli e pancetta – Preparazione

Per realizzare i fusilli al forno con broccoli e pancetta per prima cosa ricavate le cimette dal torsolo: dopo la pulizia otterrete circa 550 g di cimette. Lavate bene le cimette sotto l’acqua corrente, quindi lessatele per circa 8 minuti in acqua bollente. Una volta cotte scolate e tenete da parte, non gettate via l’acqua di cottura che servirà per lessare la pasta.

Nel frattempo tagliate a cubetti la pancetta, scaldate una padella a fuoco medio e quando sarà ben calda versate la pancetta: fatela saltare per circa 10 minuti senza aggiungere altri grassi. Dovrà risultare dorata e croccante. Nel frattempo riportate a ebollizione l’acqua in cui avete cotto i broccoli, salate e cuocete la pasta, restando qualche minuto indietro rispetto a quanto riportato sulla confezione.

Mentre la pasta cuoce, tagilate a fette sottili il Casera, poi a pezzetti; riducete a piccoli pezzi anche le cimette lessate. Una volta che la pancetta sarà ben rosolata, aggiungete i broccoli e quando anche la pasta sarà al dente, scolatela direttamente in padella con il resto del condimento; mescolate per insaporire.

Spegnete il fuoco, quindi ungete con 2 cucchiai di olio una teglia rettangolare da 30×20 cm, spargete 1 cucchiaio di Grana Padano grattugiato sul fondo. Versate un primo strato di pasta, insaporite con metà dose di Casera a pezzetti, proseguite con un ultimo strato di pasta.

Condite l’ultimo strato con altro Casera, Grana Padano grattugiato e un filo di olio di oliva. Cuocete in forno preriscaldato in modalità statica a 200° per 15 minuti nel ripiano centrale. Fate poi gratinare per altri 3 minuti con modalità grill, fino a completa doratura. Sfornate la pasta e servitela ben calda.

Fusilli al forno con broccoli e pancetta – Consigli utili

I fusilli al forno con broccoli e pancetta si conserva in frigorifero per 1 giorno, coperta con pellicola o in un contenitore ermetico. In alternativa al Casera potete usare un altro formaggio a pasta semi dura come il caciocavallo o la fontina. Non gettate il gambo dei broccoli, una volta privato della parte esterna più coriacea si può lessare per poi frullare magari e ottenere una crema.