Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman – Il Charleston – VIDEO – Ballando 2020

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman sono di nuovo in pista nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana le abbiamo viste in un Moderno mozzafiato. La clip della settimana invece ci svela che la concorrente sta creando un grande legame con la maestra. “Mi sto aprendo verso la luce”, dice a proposto della ballerina e del ballo in sè.

Rosalinda Celentano non ama gli specchi e la sua anima drammatica si scontra spesso con tutte le superfici riflettenti presenti in sala prove. La maestra però nota con forza anche l’anima da bambina della figlia del Molleggiato. Un elemento emerso spesso negli interventi al microfono dell’allieva. Poi parla anche del tumore che l’ha colpita anni fa e che le ha lasciato il segno, ma rimane un ricordo.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Charleston

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann ci propongono una versione di Charlie Chaplin e un’atmosfera che ci riporta indietro di tanti anni. Abiti a tema, movimenti impeccabili e in sottofondo la canzone Io cerco la Titina. Applausi anche da parte della Smith, che fa i complimenti alla concorrente. Le chiede però di presentarsi la prima volta con un tacco, per evitare di essere facilitata dalle scarpe basse. La Presidentessa rievoca la lotta affrontata con Anna Oxa anni fa, proprio per lo stesso motivo. Mariotto ha visto un qualcosa in più da parte della concorrente, un tocco di cinema perfetto.

“Hai questa faccia incredibile, sembri una di queste eroine che escono da una realtà post-atomica. E quindi io sulla carta, immaginandoti a ballare con il Charleston, non ti avrei dato un euro”, dice Selvaggia. Invece la giudice è rimasta sorpresa: ha tirato fuori un modo buffo e comico che non credeva di vedere in lei. “Non solo lei è meno contorta di quello che sembra nella vita… Certo è pazza, come tutti gli artisti, ma la bellezza delle Monelle di Chaplin fatta così, devo fare i complimenti alla maestra”, sottolinea Canino. “Questa sera ho visto la luce nei tuoi occhi ed è stata la migliore coreografia di stasera”, aggiunge Ivan. I voti: 9 (Ivan), 9 (Canino), 9 (Smith), 10 (Selvaggia), 10 (Mariotto), per un totale di 47 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Charleston di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman.