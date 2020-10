Tale e Quale Show 2020, terza puntata – Vincitore e classifica 2 ottobre

Tale e Quale Show 2020 ritorna nel prime-time di Rai 1 del 2 ottobre 2020 con la sua terza puntata. Carlo Conti presenta l’appuntamento musicale con tutti i concorrenti in gara, impegnati a trasformarsi in tanti volti noti della musica italiana.

Il vincitore della terza puntata di Tale e Quale Show 2020 è Pago con la sua imitazione di Fabrizio Moro. Una conquista inedita per il concorrente, che si ritrova così a superare se stesso e soprattutto la sua rivale più temuta, Barbara Cola. Anche Virginio si trova in posizione di vantaggio: la tripletta dei papabili alla vittoria rimane invariata.

Le prossime trasformazioni

Per ora il primo posto del podio è conteso fra la Cola e Pago, entrambi a 108 punti e seguiti da Virginio con 101. Possiamo fare un breve riepilogo grazie alla schermata che ad inizio appuntamento è stata mostrata dal padrone di casa. Come possiamo vedere il distacco fra molti concorrenti è davvero minimo: si gioca sui dettagli e la classifica potrebbe essere stravolta con grande facilità.

Come sempre, la prossima settimana vedremo i dieci concorrenti alle prese con nuove trasformazioni. Quali saranno i volti della musica internazionale che vedremo prendere posto in studio? Ecco l’elenco completo di ciò che ci aspetta:

Francesca Manzini – Loredana Bertè

Carmen Russo – Sheila B Devotion

Virginio – Giuliano Sangiorgi

Giulia Sol – Christina Aguilera

Francesco Paolantoni – Tom Jones

Luca Ward – Fred Bongusto

Pago – Tony Hadley

Carolina Rey – Malika Ayane

Sergio Muniz – Miguel Bosè

Barbara Cola – Mina

Tale e Quale Show 2020, la classifica dei giudici

La classifica parziale di Salemme: Luca Ward (6), Carmen (7) e Muniz (8). Sul podio invece troviamo Virginio (13), Pago (14) e Cola (15). La classifica provvisoria di Ubaldo Pantani: agli ultimi posti troviamo Ward (6), Carmen (7) e Sol (8), mentre ai primi tre piazza Virginio (13), Pago (14) e Cola (15). Il podio dei flop per Loretta: Ward (6), Carmen (7) e Muniz (8). Ai primi tre posti troviamo invece Cola (13), Virginio (14) e Pago (15). Infine la classifica provvisoria di Panariello: Ward (6), Carmen (7) e Rey (8) agli ultimi posti. Sul podio invece piazza Pago (13), Cola (14) e Virginio (15).

La classifica definitiva della terza puntata di Tale e Quale Show 2020

Prima di scoprire la classifica definitiva, la terza puntata di Tale e Quale Show 2020 ci regala le preferenze dei concorrenti: Pago conquista 20 punti, 15 Paolantoni, 10 per Rey e 5 per Muniz e Cola. Il risultato quindi è più che evidente e corrisponde a quanto manifestato dal pubblico in studio: sul podio non può che finire Pago, seguito a breve distanza dalla Cola e da Virginio.